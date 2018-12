OnePlus 5/5T : la mise à jour Android Pie 9.0 est disponible

Android en version Pie 9.0 aussi sur les OnePlus 5

Pour Noël, Samsung a permis aux détenteurs de Galaxy S9 de migrer enfin sous Android Pie 9.0, la dernière version en date de l’écosystème mobile made in Google. Aujourd’hui, c’est au tour de OnePlus de faire ce plaisir à tous les utilisateurs de OnePlus 5 et OnePlus 5T. La mise à jour OxygenOS 9.0 est en effet disponible dès à présent.

Une nouvelle version du logiciel qui permet d’apporter une toute nouvelle interface Android Pie, sans oublier bien sûr les différentes nouveautés inhérentes à cette version. On bénéficie aussi de nouveaux gestes de navigation (OnePlus 5T uniquement), sans oublier le patch de sécurité Android de décembre 2018. Le mode Jeu (également disponible sur le OnePlus 6T) bénéficie aussi de quelques ajustements, sans oublier l’arrivée d’un mode Ne Pas Déranger, ainsi que la compatibilité Google Lens pour la section photo.

« Notre équipe software a travaillé plus longtemps et a veillé tard ce soir. Elle souhaitait simplement envoyer ce cadeau de Noël à notre communauté. Faites-leur donc savoir si vous l’aimez. Profitez et souhaiter à tous de merveilleuses vacances ! » peut-on notamment lire sur le forum officiel OnePlus.

Evidemment, le déploiement de cette nouvelle mise à jour est progressif, c’est à dire que cette dernière peut ne pas être disponible pour votre OnePlus 5/5T avant quelques jours. La mise à jour est déployée en OTA et devrait donc arriver dans les prochains jours sur votre smartphone. Patience donc.