Quelle personnalité serait votre coloc idéal pendant le confinement ?

Jour 38 – Le confinement paraît de plus en plus interminable. Après avoir fait le tour des dernières vidéos YouTube, passé des heures à regarder un live Twitch d’un jeu qu’on ne possède même pas, et avoir terminé les 6 saisons de Community sur Netflix, les occupations commencent à se faire rares. C’est à ce moment précis que l’on aimerait avoir des colocs géniaux pour parler, jouer, boire l’apéro, et faire toutes d’activités.

Cependant, trouver des colocs en cette période de confinement, ce n’est pas facile, voire même interdit. Heureusement, l’agence parisienne Bright vous donne l’opportunité de trouver les meilleurs colocs de confinement.

Ce dispositif basé sur la réalité augmentée permet, analysant vos habitudes quotidiennes, de vous décerner les colocs qui collent le plus à votre train de vie. Par exemple, le fait de choisir comme activité « S’engueuler » et « Zoner sur les réseaux sociaux » vous matchera naturellement Donald Trump, de même que « Faire le ménage » vous matchera avec Marie Kondo.

Vos colocs sont des personnes confinées depuis plusieurs années, l’application détaille chacune des raisons. Ils sont tous accompagnés d’une fiche qui permet d’en savoir plus sur la raison

pour laquelle cette personnalité est un confiné notoire.

Voici comment Abdel Bounane, le fondateur de l’agence Bright, présente ce projet : « Le confinement est un moment difficile pour milliards de personnes à travers le monde. Nous espérons que expérience ludique et informative (puisqu’elle contient des infos sur chaque “confiné” célèbre), apportera quelques minutes d’amusement au sein des foyers. Et constater que, sans le savoir, vous partagez suffisamment de points communs avec Megan Fox et le Pape pour qu’ils soient vos meilleurs colocs de confinement ! »

Comment utiliser cette application ?

1. Connectez-vous sur https://roommates.brig.ht/

2. Entrez les activités que vous réalisez le plus en temps de confinement (se

doucher, jouer aux jeux vidéo, faire du sport, travailler, dormir, chanter, faire le

ménage…)

3. Visualisez : vous pourrez ensuite visualiser vos 3 colocs de confinement.

Des personnalités célèbres de la pop culture qui sont les plus à même de

partager vos activités : du commandant Cousteau à Dracula, d’Alien à M. Robot.

Et surtout, découvrir pourquoi ces personnalités sont confinées bien avant nous

depuis des années…

4. Partagez ! L’expérience est ensuite partageable sous forme de vidéo de 8

secondes, sur tous les réseaux sociaux.