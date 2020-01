Quelle sera la prochaine plateforme à accueillir les films Harry Potter ?

HBO Max, la prochaine plateforme de streaming de Warner Media sortira en mai prochain, pour ceux qui s’attendent à ce que les films Harry Potter soient immédiatement disponibles, il faudra tout de même s’armer de patience ce ne sera pas dans l’immédiat. Si la série de films a été produite par Warner Bros, qui comme HBO Max appartient à Warner Media, les droits appartiennent toujours à NBCUniversal, même si Harry Potter n’est disponible sur aucune plateforme pour le moment.

L’accord, conclu en 2016 et qui est entré en vigueur en 2018, signifie que NBCUniversal peut diffuser les huit films et les films dérivés (les animaux fantastiques) sur ses services comme USA et Syfy. Cet accord tient jusqu’en 2025, cependant cette semaine Kevin Reilly, le CCO de HBO Max a laissé entendre que Warner Media cherchait à s’emparer de ces droits sans attendre encore 5 ans.

Qui aura les droits ?

La bataille pour les droits d’Harry Potter s’annonce mouvementée puisqu’il faut savoir que NBCUniversal s’apprête également à lancer son propre service de streaming : Peacock. Il ne serait pas étonnant que la société cherche à conserver ses droits par tous les moyens afin de diffuser la création de JK Rowling sur Peacock.

NBCUniversal prévoit de lancer Peacock en avril 2020, alors que HBO Max est prévu pour mai, à 15 dollars par mois. HBO Max comprendra du contenu de la bibliothèque de WarnerMedia, comme HBO, Warner Bros., DC Universe, TBS, Cartoon Network, et plus encore. En cette même période, un autre concurrent de taille a annoncé la sortie de sa plateforme, il s’agit ni plus ni moins de Disney avec Disney+ (déjà disponible aux États-Unis).

Quoi qu’il en soit, la plateforme qui réussira à diffuser ces 8 films remportera un grand nombre d’abonnés, on se souvient notamment du succès qu’avait remporté Netflix en parvenant à diffuser Harry Potter pour ses abonnés.