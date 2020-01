Pourquoi certains contenus disparaissent (déjà ?) de la plateforme Disney+….

Des films retirés de Disney+ ?

Depuis la mi-novembre, les Etats-Unis (entre autres) peuvent profiter de la nouvelle plateforme de streaming Disney+, qui propose évidemment son lot de films et séries issus de chez Disney, mais aussi Pixar, Marvel, Star Wars ou encore la Fox. Toutefois, il semblerait que le géant américain ait mal négocié la gestion de certaines licences…

En effet, après quelques semaines de disponibilité seulement, certains contenus de Disney+ ont mystérieusement disparu du catalogue. Si Netflix a pour habitude de faire tourner son catalogue, du côté de chez Disney, ces départs n’étaient a priori pas prévus, et aucunement annoncés. On évoque notamment le cas de « Maman, j’ai raté l’avion » et « Maman, j’ai encore raté l’avion« , tous deux disponibles au lancement, et qui ont disparu des radars ce 1er janvier 2020.

Les deux films emblématiques des années 90 ne sont pas les seuls à avoir déserté la plateforme, puisque c’est le cas également de Dr.Dolittle, du Gang des Champions ou encore Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence. Des titres qui ont disparu sans le moindre message en amont de la part de Disney…

Selon toute vraisemblance, certains contenus proposés sur Disney+ se heurtent à des soucis de licence, et ne pourront rejoindre définitivement la plateforme qu’une fois la licence expirée auprès des autres parties respectives. Selon The Verge : « Ce que tout cela signifie pour l’avenir, c’est que Disney+ ne parviendra probablement jamais à centraliser tous les films de Disney en même temps. »

A cela s’ajoute également un ancien deal passé entre Disney et Netflix, qui va par exemple permettre à ce dernier de proposer, en 2026, tous les films Disney lancés en salles entre janvier 2016 et décembre 2018. C’est en 2012 que Disney a permis à Netflix de diffuser certains de ses contenus, mais il y a deux ans, les deux groupes se sont séparés, Disney ayant alors dans l’idée de lancer sa propre plateforme (Disney+ donc).