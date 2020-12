La réponse à la question « mais que signifie bien ‘Airbnb’ ? » est connue depuis des années, et pourtant, encore en 2020, ni vous ni votre entourage n’avez pris le temps de vous renseigner. On connait l’histoire du nom « Facebook », on rêverait de connaître celle de « TikTok », mais depuis dix ans, vous aviez échappé à la signification de « Airbnb ».

Orthographe difficile et illogique pour certains, symbolisme marketing ou digne d’une compagnie aérienne pour d’autres… il est venu le temps de se réconcilier avec son nom et son logo et découvrir que sa signification est loin d’être le fruit d’une réflexion de longue date. Derrière « Airbnb » se cache une logique et une anecdote…

L’urgence d’un logement

Retournons un peu en arrière, il y a cinq ans, lorsque Brian Chesky, l’un des cofondateurs de Airbnb, s’entretenait avec le fondateur de LinkedIn lors d’une conférence à l’Université de Stanford. À ce moment-là, la plateforme de location de logement était en pleine croissance et ses cofondateurs pouvaient déjà tirer des leçons de leur parcours aux étudiants, expliquer leur parcours difficile et leur genèse… en arrivant à San Francisco en 2007.

Brian Chesky, qui rêvait de devenir entrepreneur et qui avait quitté son travail pour s’y mettre à plein temps, partait de Los Angeles pour aller s’installer à San Francisco. Lui et l’un de son ami Joe Gebbia n’avaient aucune idée du projet qu’ils souhaitaient alors lancer. Dans l’une des villes les plus chères aux États-Unis, la réalité économique ne se fit pas attendre longtemps avant de les toucher. Ils comprirent qu’ils n’allaient pas pouvoir continuer longtemps à louer leur logement trouvé.

Lors de sa conférence à Stanford, Brian Chesky introduisait ainsi l’histoire d’Airbnb en parlant de leur besoin de trouver rapidement de l’argent, dans l’urgence de se loger.

Une idée leur vint à l’approche d’une conférence internationale sur le design, dont ils avaient tous les deux la formation. Il expliqua que la rubrique « hôtel » du site web de l’événement affichait toutes les annonces en « complet » pour les derniers participants à vouloir trouver de quoi dormir. Ils décidèrent alors de proposer leur location pour y accueillir trois participants. Mais les lits manquaient, alors qu’ils souhaitaient offrir de quoi dormir et prendre le petit déjeuner.

La signification de Airbnb

Le besoin d’amortir leur logement ne pouvait pas attendre et Joe Gebbia pris l’initiative de récupérer des matelas gonflables dans un camping pour éviter de faire dormir leurs convives à même le sol. Ce jour-là, ils comprirent qu’ils devaient donc proposer non pas une chambre et un lit mais plutôt un matelas gonflable, avec le petit déjeuner.

En anglais, cette formule avait un nom : Air bed and breakfast. La signification même de « Airbnb », encore aujourd’hui.

Pendant de longs mois en suivant, les deux hommes et différents investisseurs firent grossir le projet, sous le site internet : airbedandbreakfast.com. Il vous suffira de rentrer ce nom de domaine sur un moteur de recherche pour découvrir qu’il redirige vers le site officiel de Airbnb. Après leur passage par l’accélérateur Y Combinator, le raccourci du nom était tout trouvé.

Depuis, Airbnb est devenu une véritable success story, d’un modèle online-to-offline qui demanda de convaincre des centaines d’hébergeurs pour pouvoir faire naître l’habitude et l’acceptation de dormir chez autrui. Après une année 2020 traversée difficilement par la société à la suite de la crise sanitaire, son modèle semble être parti pour perdurer. Depuis le 10 décembre, son capital est entré en bourse, sur le Nasdaq, marqué par une IPO spectaculaire.

Pour en savoir plus, voici le lien vers la conférence de Brian Chesky (en anglais), avec la redirection au moment de l’explication du nom « Airbnb ».