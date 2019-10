Quelles sont les nouveautés prévues pour les prochains iPhone 5G ?

En 2020, Apple prévoit de sortir trois modèles d’iPhone compatibles 5G, grâce au modem Qualcomm X55 5G. Ce dernier sera jumelé à la nouvelle puce Apple qui s’appellera si l’on suit la logique actuelle : A14 Bionic. Cette puce devrait être la première de la société à être construite selon un procédé à 5 nanomètres. Opter pour un procédé de fabrication plus petit rend les puces bien plus efficaces, tout en prenant encore moins de place dans un appareil.

Ces informations proviennent du magazine asiatique Nikkei, mais ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs se propagent à ce sujet. En effet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui se trompe rarement à propos d’Apple, a fait les mêmes prédictions en juillet dernier. À la même période, Apple a acquis la majorité des activités d’Intel dans ce domaine, la firme de Cupertino devrait donc travailler sur ses propres modems en interne.

D’autres nouveautés sont à prévoir

Ce rachat corrobore également les rumeurs précédentes selon lesquelles Apple prévoit de passer à un procédé de fabrication de 5 nm pour ses puces l’année prochaine, s’éloignant du procédé à 7 nm utilisé depuis le lancement de la puce A12 Bionic en 2018. En Chine, Huawei qui est l’un des principaux concurrents d’Apple travaillerait également sur sa propre puce de 5 nm qui devrait être lancée l’année prochaine à la même période.

En plus de la connectivité 5G et de ce nouveau procédé de fabrication de puces, en 2020 les iPhone devraient également connaître la plus grosse mise à jour en termes de design depuis 2017, et pourraient embarquer un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. D’autres rumeurs évoquent qu’en plus des trois iPhone annoncés, Apple pourrait également lancer le successeur de l’iPhone SE avec un prix plus bas que ses grands frères. Dernièrement, on apprenait une éventuelle date de lancement pour cet iPhone SE 2, il semblerait qu’il fasse son entrée dès le mois de mars 2020.