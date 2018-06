Quelqu’un a créé une extension Chrome qui remplace « Emmanuel Macron » par « Manu »

Le recadrage d’un collégien qui l’avais appelé « Manu » par le président de la République continue de faire couler de l’encre. Suite à cette vidéo, un développeur a créé une extension pour Google Chrome qui remplace Emmanuel Macron par « Manu ».

L’extension s’appelle Manu Auto Correct et voici ce qu’indique la description :

Après l’annonce de cette extension Chrome, le développeur Maxime Bouveron a immédiatement fait le buzz sur Twitter, grâce à ce programme qui ne fait que 7 lignes de code, mais qu’il entend améliorer quand il aura du temps ce week-end.

(En plus j'ai une autre extension qui tourne sur le même code, d'une pierre deux coups)

Et pour les utilisateurs de Mozilla Firefox, une version pour ce navigateur est déjà arrivée.

Beaucoup d’internautes ont partagé des captures d’écran de l’extension « Manu Auto Correct » en action.

A @franceinfo le stagiaire a frappé et remplacé Emmanuel Macron par Manu!…Mais non c'est une extension pour FireFox de @romainbousson qui a son diplôme et qui se nourrit seul pic.twitter.com/mVcHlOguXA

— Nicolas Duquesne (@WalkenDuquesne) June 21, 2018