Quels sont les artistes les plus écoutés depuis 10 ans ?

En cette fin d’année, le moment est venu pour les entreprises de faire un bilan. Si Apple, puis Google ont présenté le tops des applications les plus téléchargées cette année, Spotify va encore plus loin en dévoilant le classement les titres les plus écoutés au cours de la décennie. On retrouve dans ce classement les artistes, albums, et les playlists les plus populaires sur la plateforme.

En ce qui concerne les artistes les plus écoutés cette année, Post Malone surclasse la concurrence en devançant Billie Eilish, et Ariana Grande. Le rappeur texan est également sur la troisième place du podium de la chanson la plus écoutée avec le titre « Sunflower ». Il faut dire que ce morceau a été boosté par la sortie du film Spider-Man : Into the Spider-Verse. La première place étant attribuée à Camila Cabello et Shawn Mendes pour « Señorita », tandis que la seconde est pour Billie Eilish avec « Bad Guy ».

Pour ce qui est du classement de 2010 à 2019, Drake est l’artiste le plus écouté sur Spotify, juste devant Ed Sheeran. En ce qui concerne la chanson la plus streamée les rôles sont inversés puisqu’il s’agit « Shape of You » par Ed Sheeran, juste devant « One Dance » de Drake.

Classements Spotify 2010 – 2019

Les artistes les plus streamés de la décennie

Drake Ed Sheeran Post Malone Ariana Grande Eminem

Les artistes féminines les plus streamées de la décennie

Ariana Grande Rihanna Taylor Swift Sia Beyoncé

Les artistes masculins les plus streamés de la décennie

Drake Ed Sheeran Post Malone Eminem The Weeknd

Les morceaux les plus streamés de la décennie

“Shape of You” – Ed Sheeran “One Dance” – Drake, Kyla, WizKid “rockstar (feat. 21 Savage)” – 21 Savage, Post Malone “Closer” – Halsey, The Chainsmokers “Thinking out Loud” – Ed Sheeran