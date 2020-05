Facebook va organiser une remise de diplômes virtuelle

La pandémie de coronavirus force la plupart des organisateurs d’événements à innover. Les rendez-vous virtuels se multiplient et certains marquent même très fortement les esprits. On pense notamment au concert « One World: Together At Home » qui, le 18 avril dernier, a permis de réunir des dizaines de stars mondialement connues en soutien aux soignants. De son côté, Travis Scott a rassemblé plus de 12 millions de joueurs pour son expérience « Astronomical » sur Fortnite.

« L’obtention d’un diplôme mérite d’être célébrée même dans ces circonstances »

D’autres rassemblements plus modestes tentent aussi de s’organiser à distance, c’est le cas des remises de diplômes. Facebook vient justement d’annoncer qu’elle allait organiser sa propre cérémonie à l’échelle des États-Unis. Le direct se tiendra le vendredi 15 mai prochain sur Facebook Watch et sur la page Facebook officielle. Instagram sera aussi de la partie en proposant les grands moments de la journée.

Pour l’occasion, de nombreuses stars seront présentes. Oprah Winfrey donnera le discours d’ouverture mais on retrouvera aussi Jennifer Garner, Lil Nas X, ou encore Miley Cyrus. Le réseau social proposera d’ailleurs aux étudiants de célébrer leurs diplômes via Messenger Rooms à travers des filtres spéciaux et une série d’outils dédiés à ce moment unique.

« C’est une période douce-amère pour la promotion 2020. Alors que les étudiants se dirigent vers la remise des diplômes, ce n’est pas le jour qu’ils auraient pu imaginer (…) Ils vont rentrer dans la vie active à un moment de grande incertitude. Mais l’obtention du diplôme est une réussite considérable et mérite d’être célébrée même dans ces circonstances », explique Marne Levine, vice-présidente des partenariats mondiaux de Facebook, à Digital Trends.

Plus tôt cette année, l’Université des sciences et technologies de Pohang en Corée du Sud avait déjà choisi d’innover en choisissant de remettre les diplômes via la blockchain. L’occasion de fournir ces précieux sésames de manière totalement sécurisée et sans aucun risque sanitaire.