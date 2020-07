Grâce au Gorilla Glass Victus, les prochains smartphones pourront survivre à des chutes de 2 mètres

Si vous utilisez un smartphone, il est très probable que celui-ci inclut des technologies développées par la société Corning. Celle-ci est spécialisée dans les verres résistants pour les smartphones et à ce jour, ses produits ont été utilisés par plus de 8 milliards d’appareils développés par plus de 45 marques dans le monde.

Régulièrement, Corning apporte des améliorations à ses verres Gorilla Glass pour les smartphones. Et la dernière version de ce verre était le Gorilla Glass 6. Mais bientôt, de nouveaux smartphones sortiront avec une nouvelle version de ce verre : le Gorilla Glass Victus. Alors que souvent, Corning se focalise soit sur la résistance aux chutes, soit sur la résistance aux rayures, le Gorilla Glass Victus ne fait aucune concession.

Enfin, des smartphones vraiment résistants ?

Par rapport au Gorilla Glass 6 qui peut résister à des chutes de 1,6 mètre, le Gorilla Glass Victus peut résister à des chutes de 2 mètres, d’après les tests réalisés en laboratoire. Et en ce qui concerne la résistance aux rayures, le Gorilla Glass Victus serait deux fois plus efficace que son prédécesseur, d’après les tests menés par l’entreprise. Et lorsqu’on compare à des produits développés par les compétiteurs de Corning, l’écran serait encore plus grand.

« Les téléphones qui tombent peuvent être des téléphones cassés, mais à mesure que nous développions de meilleurs verres, les téléphones ont survécu à plus de chutes, mais ont également montré des rayures plus visibles, ce qui peut avoir un impact sur la capacité à être utilisés des appareils », a déclaré John Bayne, senior vice president. « À la place de notre approche historique de demander à nos technologues de se concentrer sur un seul objectif – rendre le verre meilleur pour les chutes ou les rayures – nous leur avons demandé de se concentrer sur l’amélioration contre les chutes et contre les rayures, et ils ont livré le Gorilla Glass Victus. »

Et ce n’est pas tout. A priori, l’utilisation de ce nouveau verre résistant par les constructeurs ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires, ce qui fait que le nouveau verre de Corning devrait donc avoir un impact sur la résistance des prochains appareils, mais pas sur leurs prix. Les constructeurs peuvent utiliser ce verre aussi bien pour l’écran en façade que pour le dos de leurs appareils.

On sait aussi que Samsung sera le premier constructeur à utiliser ce nouveau verre. Et certaines rumeurs indiquent que les premiers appareils utilisant du verre Gorilla Glass Victus devraient être les Galaxy Note 20, que le géant coréen va présenter lors d’un événement Unpacked, le 5 aout.

Sinon, pour rappel, Corning travaille aussi sur du verre pliable pour rendre les smartphones pliables plus résistants.