A quoi sert la nouvelle carte bancaire (virtuelle) de Samsung ?

Il y a maintenant 4 ans naissait la solution de paiement mobile Samsung Pay. Le géant coréen vient d’officialiser de nouveaux outils qui renforcent encore un peu plus son service bancaire : une carte bancaire virtuelle et les virements internationaux sont deux produits désormais accessibles aux clients américains. Aucune indication sur une possible sortie en France n’a été donnée.

Samsung Pay, le paiement dématérialisé

Samsung Pay fonctionne comme Apple Pay : les utilisateurs de smartphones Samsung compatibles peuvent enregistrer leur carte bancaire directement sur une application sécurisée de leur téléphone – pour ensuite payer « sans contact » avec ce dernier.

Ils peuvent ainsi s’affranchir totalement de leur carte bancaire, et se contenter d’utiliser leur téléphone pour régler leurs achats en magasin. Pour enregistrer sa carte sur Samsung Pay, il faut auparavant que la banque émettrice de la carte bancaire ait noué un partenariat avec Samsung. En France, seules les banques en ligne Boursorama Banque et Fortuneo, Lydia, Max, Crédit Agricole, BPCE et quelques cartes prépayées sont compatibles.

Aujourd’hui, Samsung a dévoilé une nouvelle carte bancaire gratuite et virtuelle baptisée Samsung Pay Cash et compatible avec le réseau Mastercard. Les utilisateurs américains du service peuvent ainsi créer une carte bancaire « virtuelle » sur leur application mobile Samsung Pay pour ensuite s’en servir de moyen de paiement. Ils devront auparavant l’abonder avec l’un des moyens compatibles : une commission de 0,25$ fixe sera facturée depuis une carte de débit, et 3% de frais seront appliqués depuis une carte de crédit.

Mais pourquoi avoir une carte bancaire virtuelle Samsung si l’on possède déjà une carte enregistrée sur cette application ? Alors que les américains sont les champions du crédit, Samsung offre ici une carte de débit qui est donc limitée au montant disponible sur celle-ci : aucun risque de passer dans le rouge, ce qui permet d’éviter la consommation excessive. Le coréen espère ainsi toucher une partie de la population qui souhaite mieux gérer son budget.

Pour soutenir le déploiement de sa solution Samsung Pay Cash, le coréen n’a pas hésité à utiliser la solution ultime pour convaincre les américains d’utiliser sa carte : un programme de fidélité généreux ! En dépensant avec cette carte virtuelle, ils gagneront des points qui pourront ensuite être échangés contre des produits du fabricant.

Samsung s’ouvre aux virements internationaux

En plus de sa carte bancaire virtuelle, le coréen a également officialisé un système de transferts d’argent à l’international en partenariat avec Travelex. Depuis l’application mobile Samsung Pay, les américains peuvent désormais envoyer de l’argent à un destinataire dans l’un des 47 pays éligibles (d’autres seront ajoutés en 2020) moyennant quelques frais. Travelex leur affiche en temps réel le taux de change appliqué pour une livraison instantanée dans le réseau Travelex.