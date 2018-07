Qwant passe à sa v4 et en profite pour se refaire une beauté

Le moteur de recherche Qwant fait peau neuve pour la sortie de sa v4 et en profite pour rafraîchir son design.

Qwant dévoile la version 4 de son moteur de recherche et fait évoluer son design.

Qwant version 4

Pour sa v4, Qwant a décidé de mettre à profit les retours de ses utilisateurs. Faisant appel à sa communauté, mais aussi à l’aide de multiples tests en laboratoires, Qwant s’est donné l’objectif, pour cette v4, d’améliorer le design de son moteur de recherche et d’y apporter de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, les interfaces du moteur de recherche ont toutes été repensées pour permettre une lecture optimale des résultats de recherche, faciliter le processus de recherche et, bien sûr, moderniser son univers graphique.

Une lecture facilitée

Pour faciliter la lecture, Qwant a décidé de renoncer à la traditionnelle vue en trois colonnes (web, actualités, social). Des lors, la version desktop sera maintenant présentée en deux colonnes complémentaires. Les « Instants Answers », désormais placées sur la colonne due droite avec les actualités et les contenus des réseaux sociaux, viennent également faciliter l’effort de lecture.

Une recherche plus complète

Pour faciliter la recherche, Qwant a apportée des améliorations sur la navigation au sein des « verticaux ». L’accès à des univers de recherche spécialisés dans la musique, les jeux vidéos et bientôt le sport constitue un élément fort de cette nouvelle version. Il existe désormais une double navigation sur Qwant. Une pour les contenus dits traditionnels et une autre pour les contenus verticaux.

Un univers graphique dans la continuité

En ce qui concerne la nouvelle identité visuelle du moteur de recherche, Qwant fait évoluer les codes graphiques et la palette de couleurs qui ont fait son succès. Le logo conserve la métaphore du spectre de la lumière et sa construction autour des 3 spots lumineux (rouge, vert, bleu). La typographie a également été revue pour faciliter la lecture et l’identification de la marque.

Un design cohérent

Quant au design du moteur de recherche, il s’inspire du « design system » (un ensemble de principes de design et de règles pour concevoir des interfaces) pour que l’interface gagne en cohérence sur les pages du moteur sur ordinateur, tablette et mobile. Par ailleurs, les résultats de recherche sur smartphones et tablettes sont maintenant sous forme de « cartes » pour que l’information soit mieux hiérarchisée et plus lisible.