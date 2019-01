QX Inspiration : découvrez le premier SUV électrique signé Infiniti

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Le concept Infiniti au grand jour

Préfigurant l’avenir électrique de la marque, Infiniti dévoilera son nouveau concept QX Inspiration au salon de Détroit 2019 (ou North American International Auto Show) ce mois-ci. Un nouveau concept qui permettra au groupe de célébrer les 30 ans de la marque.

A l’instar d’Audi avec son SUV e-tron, le groupe Infiniti compte bien imposer sur le marché un SUV 100% électrique dans les prochains mois. Il s’agira alors d’une ère nouvelle pour Infiniti en matière de design grâce aux nouvelles technologies. Le nouveau concept donne à voir les intentions du constructeur pour ses véhicules électrifiés haute performance, et se veut imprégné par son ADN japonais. Selon le constructeur : « le nouveau langage stylistique laisse deviner la puissance et le caractère des futurs groupes motopropulseurs électrifiés de la marque« .

Selon Infiniti, le développement des nouvelles plateformes de véhicules électriques permet de créer un univers intérieur spacieux, véritablement digne d’un salon. Dans le cas du concept Infiniti QX Inspiration, l’habitacle a été fabriqué à la main, à l’aide de méthodes traditionnelles et un choix de matériaux inspirés par la subtilité et la sensualité japonaises. La nouvelle technologie intérieure promet de suivre le principe japonais d’‘omotenashi’, créant un environnement accueillant tout en assistant le conducteur et en connectant ses occupants au monde qui les entoure.

Selon Karim Habib, Executive Design Director : “QX Inspiration, c’est le début d’une nouvelle ère pour Infiniti. C’est une illustration de où nous souhaitons aller avec la marque. Les nouvelles technologies nous ont donné la possibilité de faire évoluer notre philosophie en matière de design. QX Inspiration véhicule la ‘force tranquille’ qui est la nôtre.”

Rappelons que le nouveau concept d’Infiniti sera présenté pour la première fois à Détroit le 14 janvier 2019. Rendez-vous est pris.