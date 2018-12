L’Audi e-tron atteint une vitesse de recharge jamais vue sur une voiture électrique de série

La recharge des batteries – que ce soient celles de votre smartphone ou celles d’une voiture électrique – répond à une logique qui n’a rien à voir avec le fait d’effectuer un plein de carburant ou de refaire le niveau de sa bouilloire à thé : plus on avance dans la charge, plus celle-ci perd en puissance et ralentit. C’est la raison pour laquelle les constructeurs (de téléphones ou de voitures électriques) communiquent sur la première partie de la recharge, avec des arguments comme « rechargez 50% de votre batterie en 20 minutes »… Car la deuxième partie est beaucoup moins glorieuse. Ceux qui rechargent leur Tesla sur un Superchargeur de la marque sont souvent époustouflés par la puissance et la vitesse de charge lors des premières minutes, qui peut atteindre plus de 500 km par heure (autrement dit, regagner une autonomie de 500 kilomètres en une heure de charge). Une performance qui s’effondre souvent après que les batteries aient atteint la moitié de leur autonomie théorique, les derniers kilowatts mettant une éternité à se régénérer.

Avec l’autonomie des batteries et la densité des stations de recharge, la vitesse de charge est l’autre enjeu majeur inhérent au développement de la voiture électrique. Alors que la référence en la matière reste incontestablement Tesla, les autres constructeurs fourbissent leurs armes et travaillent d’arrache-pied à améliorer les performances de leurs chargeurs et de leurs batteries, et la compatibilité entre les deux. Ainsi, Porsche par exemple a déjà mené des tests en ce sens et promet avec son futur Taycan une puissance (et donc une vitesse) de charge plus de deux fois supérieure à celle fournie actuellement par les chargeurs Tesla.

Mais Porsche pourrait bien être devancé par ses cousins de chez Audi, dont le premier modèle cent pour cent électrique, l’Audi e-tron [1] sera probablement le véhicule électrique avec le taux de charge le plus rapide sur le marché – au moins pour la première moitié de 2019. Lorsqu’Audi a dévoilé la version de série de l’e-tron, le constructeur avait confirmé que le véhicule serait capable de charger jusqu’à 150 kW, autrement dit de recharger la batterie de 95 kWh de l’e-tron à 80% en 30 minutes environ.

Un taux de charge encore à 150 kW sur des batteries pleines à 80%

Et Audi a joint le geste à la parole avec une impressionnante démonstration avec l’un de des modèles d’essai, qui a repris des forces à une station de charge FastNed, un réseau de chargeurs ultra-rapides implanté au Pays-Bas et en Allemagne. Selon nos confrères d’Electrek, Roland van der Put, responsable de la technologie chez FastNed, a partagé un graphique d’une des premières unités de production d’Audi e-tron à charger sur leur réseau. Il s’avère que dans ce cas de figure, l’e-tron a démarré à un niveau de charge d’environ 29 % et a été chargé jusqu’à une charge complète. Le SUV électrique a atteint assez rapidement un taux de charge de 150 kW et a même pu dépasser le taux de charge jusqu’à atteindre un pic de 155 kW à environ 70% d’état de charge.

Le plus impressionnant étant que l’e-tron a été capable de maintenir une charge d’environ 150 kW alors que ses batteries étaient rechargées à près de 80%. En comparaison, un Tesla modèle X s’arrête à environ 120 kW, un taux qui baisse bien avant d’avoir atteint ce seuil de 80%. Autre performance étonnante pour l’Audi e-tron : le taux de charge s’est ensuite stabilisé à 50 kW jusqu’à la recharge complète.

Alors bien sûr le réseau FastNed est bien un réseau de « superchargeurs » encore plus puissants que ceux de Tesla, mais on retiendra essentiellement que les batteries de l’Audi e-tron tiennent le choc et son prêtes à encaisser une vitesse de charge optimale. Reste à savoir si des recharges répétées à un tel taux ne finiront pas par endommager ou raccourcir la vie des batteries.

[1] je vous épargne les jeux de mots vaseux sur le nom, ils ont déjà tous été faits et refaits et recuits depuis des années…

