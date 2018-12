Infiniti : première image teaser pour le SUV 100% électrique (qui sera annoncé en janvier)

Infinity aussi dans la course au SUV électrique

On sait que le groupe Audi lancera très bientôt son premier SUV 100% électrique e-tron, tandis que Porsche prépare également l’arrivée de son Taycan. Des modèles qui viendront se frotter notamment au Jaguar i-Pace, déjà disponible, mais aussi à un autre modèle électrique signé Infinity. En effet, le constructeur donne rendez-vous au Salon de Detroit, pour la présentation officielle de ce SUV 100% électrique.

En plus de fêter son trentenaire, la marque Infiniti compte donc sur le Salon de Detroit pour démarrer une nouvelle ère, celle de l’électromobilité. « Le concept-car que nous présenterons à Detroit marque le début d’une nouvelle ère pour Infiniti et une illustration de la direction que nous souhaitons prendre avec la marque. L’électrification et d’autres nouvelles technologies nous ont donné l’occasion de faire évoluer notre philosophie de conception » a déclaré Karim Habib, directeur exécutif de la conception.

Le salon nord-américain constituera donc le moment idéal pour le groupe en ce qui concerne la présentation de ce nouveau crossover 100% électrique. Dès janvier, Infiniti annonçait sa volonté d’électrifier sa gamme avec des motorisations hybrides, mais aussi des véhicules purement électriques. La marque profite de l’occasion pour signaler que le mois de novembre a constitué un nouveau record en termes de ventes.

A l’heure actuelle, on ne connait évidemment rien de ce futur SUV électrique à venir, même si le groupe a mis en ligne une petite image teaser. Le nouveau concept à venir devrait évidemment s’inspirer des modèles Q Inspiration et Prototype 10, exhibés cette année à Detroit et à Pebble Beach. Patience donc.