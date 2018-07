Rainbow Six Siege : tolérance zéro chez Ubisoft

C’est une plaie qui touche de nombreux jeux multijoueurs en ligne. Certains utilisateurs, incapables de se contrôler, ont une sérieuse tendance aux comportements toxiques : insultes, racisme, homophobie, sexisme… il y en a pour tous les goûts ou presque, pour peu que l’on prenne le temps de chercher. Trop souvent, les réactions restent particulièrement limitées du côté des éditeurs. Difficile il est vrai, d’avoir une réponse efficace quand on gère des communautés de millions de joueurs.

Nettoyage instantané ou presque

Enfin, ça c’est l’excuse que l’on entend trop souvent, mais Ubisoft vient de montrer qu’il avait du plomb dans l’aile. Le studio a décidé de ne plus supporter ces comportements et donc d’agir de façon concrète. Son terrain d’action privilégié ? Le jeu Rainbow Six Siège. Ce FPS multijoueur a compté 35 millions de joueurs en juin 2018.

Le site PC Gamer explique qu’il y a désormais un système de bannissement automatique, quand un mot insultant est utilisé. Et le système semble efficace selon les tests menés par différents utilisateurs.

Une échelle de sanctions

Que les joueurs se rassurent toutefois. Ils ne risquent pas le bannissement définitif du jeu pour un « m**de » qui leur aurait échappé ou une insulte du même acabit. Pas dès la première incartade tout du moins… Ubisoft a mis en place un système de réponse graduelle. Le bannissement dure de plus en plus longtemps à chaque fois. Après étude du compte par un modérateur, celui-ci peut être banni du jeu. Ce n’est pas un processus 100% automatisé.

Ubisoft avait laissé entrevoir cette modification dès le mois d’avril dernier. A l’époque, l’entreprise expliquait « N’importe quel langage ou contenu considéré comme illégal, dangereux, menaçant, abusif, obscène, vulgaire, diffamatoire, haineux, raciste, sexiste, agressif d’un point de vue éthique ou constituant du harcèlement est interdit. » On ne peut que se réjouir de voir leurs mots être suivis d’actions.