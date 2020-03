Raspberry Pi 4 : désormais avec 2 Go de RAM… et toujours à 35 dollars !

Un « upgrade » pour le Raspberry Pi 4

En fin d’année dernière, on apprenait que la fondation Raspberry Pi avait écoulé pas moins de 30 millions de nano-ordinateurs dans le monde. Pour rappel, les premiers nano-ordinateurs Raspberry Pi ont été vendus en 2012. A l’époque, les ambitions de la fondation étaient modestes. Le dernier modèle en date, le Raspberry Pi 4, vient tout juste d’être amélioré.

En effet, la « nouvelle » version du Raspberry Pi 4 conserve évidemment le côté miniature propre à ce nano-ordinateur, mais le modèle entrée de gamme est désormais équipé de 2 Go de RAM, contre 1 Go seulement auparavant. La bonne nouvelle, c’est que le prix ne change pas, et ce dernier est toujours proposé à partir de 35 dollars seulement.

A cela une raison très simple : la chute des prix de la mémoire RAM, ce qui a permis à la fondation d’équiper ses Raspberry Pi d’un surplus de RAM, sans toucher au prix de vente. Evidemment, le Raspberry Pi 4 ne se contente pas de 2 Go de RAM, et on peut tout à fait opter pour un modèle doté de 4 Go de RAM, facturé 55 dollars.

8 ans de Raspberry !

A noter que ceux qui souhaitent, pour une raison ou pour une autre, acquérir le « vieux » modèle entrée de gamme doté de seulement 1 Go de RAM peuvent toujours le faire. Evidemment, beaucoup préféreront opter pour cette nouvelle mouture qui double la mémoire RAM du petit ordinateur.

Rappelons que la fondation Rasberry Pi approche de son huitième anniversaire, et que la technologie a permis au nano-ordinateur de disposer d’un CPU 40 fois plus rapide, sans oublier d’importantes évolutions au niveau de la mémoire, et l’intégration d’un module WiFi en plus de la prise en charge de deux écrans. Il est possible de créer à peu près tout et n’importe quoi avec un Raspberry Pi, y compris de fabriquer votre propre enceinte connectée avec Google Assistant.