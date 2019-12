Raspberry Pi : plus de 30 millions de nano-ordinateurs ont été vendus depuis 2012

Les Raspberry Pi font partie des produits qui ont marqué cette décennie. Et alors que les années 2010 touchent à leur fin, nous apprenons que la fondation qui propose ces nano-ordinateurs vient de dépasser les 30 millions de nano-ordinateurs écoulés.

Comme le rapporte le site ZDNet, la nouvelle a été annoncée par le co-fondateur de la fondation Raspberry Pi sur Twitter. « Nous avons vendu notre trente-millionième unité la semaine dernière (nous pensons mardi) », écrivait celui-ci le 14 décembre. Upton précise cependant que ces 30 millions représentent le nombre d’unités envoyées vers les canaux de distribution.

Pour rappel, les premiers nano-ordinateurs Raspberry Pi ont été vendus en 2012. A l’époque, les ambitions de la fondation étaient modestes.

Un produit devenu incontournable pour les amateurs de DIY

Cependant, grâce aux possibilités offertes par ces petits ordinateurs et au prix très abordable de 35 dollars (aux États-Unis), les ventes ont rapidement explosé. Avec un Raspberry Pi, vous pouvez avoir un véritable ordinateur sous Windows 10. Si vous êtes un amateur de DIY, vous pouvez également utiliser ce nano-ordinateur afin de fabriquer votre propre enceinte connectée avec Google Assistant.

En 2013, la fondation avait écoulé 700 000 unités. Les ventes ont dépassé les 4 millions d’unités en 2014, 10 millions en 2016, puis 14 millions en 2017, avant d’atteindre les 30 millions d’unités.

La dernière version du nano-ordinateur, le Raspberry Pi 4, est sortie il y a six mois. Celle-ci est équipée d’un processeur 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72, qui permettrait d’avoir des performances trois fois plus élevées par rapport au prédécesseur. Et si le modèle le moins cher coûte toujours une trentaine d’euros, le Raspberry Pi 4 est disponible en versions 1 Go, 2 Go et 4 Go de RAM.

Mais la fondation propose également le Raspberry Pi Zero, un nano-ordinateur ultra-minimaliste et encore moins cher qui ne coûte que 5 dollars.