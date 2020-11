Raspberry présente le Pi 400, un ordinateur intégré dans le clavier à moins de 75 euros

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur pour travailler ou étudier chez vous et si ne voulez pas dépenser plusieurs centaines d’euros, alors, le Raspberry Pi 400 devrait vous convenir. La fondation Raspberry, spécialisée dans les nano ordinateurs, vient de sortir ce nouveau produit qui coûte moins de 75 euros, une centaine d’euros si vous choisissez le kit complet.

Il s’agit d’un clavier dans lequel la fondation a intégré sa carte Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM et un processeur Broadcom BCM2711 (quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64 bits SoC @ 1,8 GHz). Le design est inspiré de ceux des ordinateurs des années 80, comme le Commodore Amiga. A l’époque, il était courant que tout soit intégré au clavier.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l’utilisateur n’a qu’à connecter le Pi 400 à une souris, une alimentation et un ou deux écrans, pour avoir un ordinateur complet, idéal pour aller sur le web ou pour éditer des documents.

Le kit complet, qui coûte une centaine d’euros, inclut une souris, une alimentation, une carte SD avec le système d’exploitation Pi OS, et un câble micro HDMI vers HDMI, en plus de l’ordinateur. Et actuellement, la fondation propose déjà une version AZERTY de cet ordinateur pour les utilisateurs français.

Un design inspiré des machines des années 80

Ce nouvel ordinateur proposé par Raspberry arrive à un moment où le télétravail redevient petit à petit la norme dans de nombreux pays, à cause de la seconde vague. D’ailleurs, le patron de la fondation, Eben Upton, explique que depuis l’arrivée de la COVID-19, il a observé une hausse de la demande pour ses Raspberry Pi 4, que ce soit pour travailler à la maison, ou pour l’enseignement à distance.

Par exemple, durant la première vague, une pénurie d’ordinateurs portables aurait amené la NHS, le système de santé britannique, à équiper ses employés en télétravail d’ordinateurs Raspberry Pi.

Et si le Raspberry Pi 4 offre déjà de très bonnes performances, le Pi 400 est plus facile à utiliser. « […] avoir moins d’objets sur votre bureau simplifie la configuration. Les ordinateurs domestiques classiques – BBC Micros, ZX Spectrums, Commodore Amigas et les autres – ont intégré la carte mère directement dans le clavier. Aucune unité centrale et boîtier séparés; pas de câble de clavier. Juste un ordinateur, une alimentation, un câble de moniteur et (parfois) une souris », explique-t-il.

Sinon, on rappelle aussi qu’au mois d’avril, Rspberry a dû augmenter la production d’un autre de ses produits, le Raspberry Pi Zero (un petit ordinateur à 5 euros), car celui-ci pouvait être utilisé pour fabriquer des respirateurs artificiels.