Razer dévoile le premier tandem clavier/souris officiel pour Xbox One

Un premier clavier/souris signé Razer pour Xbox One

La récente mise à jour de la Xbox One permet désormais à la console de Microsoft d’afficher une compatibilité (officielle) avec le tandem clavier/souris. En effet, particulièrement appréciée (et appréciable) pour certains styles de jeu, cette configuration de gameplay propre au PC est désormais disponible sur la console de Microsoft.

A l’heure actuelle, de nombreux périphériques sont déjà supportés par la Xbox One, et un peu moins d’une quinzaine de jeux peuvent être joués via le duo clavier/souris. Parmi eux, DayZ, Moonlighter, Warface, Vigor ou encore WarGroove. Du côté de chez Razer, on s’est évidemment rapproché de Microsoft afin d’être les premiers à proposer un pack clavier/souris officiel, avec le précieux seau « Designed for Xbox One« .

Plus d’infos au CES de Las Vegas

Le site web de Razer a d’ores et déjà dévoilé une première image de ce combo clavier/souris très attendu, avec la ferme intention d’en dévoiler tous les secrets dès le 8 janvier 2019, dans le cadre du CES de Las Vegas. Le tout sera évidemment compatible avec la technologie Chroma, qui permet de profiter d’une myriade d’illuminations.

D’après l’image diffusée par Razer, le clavier sera particulièrement compact (et sans fil), et l’ensemble vise à être posée sur les genoux du joueur. L’objet devrait bénéficier d’une petite tablette rétractable, sur laquelle viendra se positionner la souris. Du côté du clavier en lui-même, pas de pavé numérique évidemment, mais on note la présence d’un bouton « Xbox » situé à gauche des flèches. Ce dernier devrait reprendre les fonctionnalités propres au bouton similaire situé au centre de la manette.

Reste à savoir maintenant quand sera commercialisé ce pack clavier/souris officiel pour Xbox One, et surtout à quel prix. Réponse dans quelques semaines donc.