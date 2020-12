Razer lance le Tomahawk, un PC gaming modulaire aux allures de Xbox Series X

Celui que l’on connaissait sous le nom Tomahawk N1 s’appelle finalement Tomahawk Gaming Desktop. Le nouveau PC gaming de Razer, dévoilé au CES de Las Vegas édition 2020 avait raflé pas moins de cinq prix « Best of CES ». Salué par tous les experts du milieu, le Tomahawk est une petit révolution dans l’univers du PC gaming.

D’abord, il est ultra-compact pour un produit de cette catégorie. Ses dimensions (36,5 x 21 x 15 cm) et son design le rapprochent plutôt d’une Xbox Series X que d’un véritable PC. Sa conception en aluminium noir et son design monolithique renforcent cette impression. Sans le logo Razer et les grilles d’aération latérales, l’illusion serait parfaite. Enfin presque puisque le Tomahawk Gaming Desktop est pensé pour être posé à l’horizontale et non à la verticale.

Une conception modulaire

La vraie révolution du Tomahawk réside dans sa conception modulaire. Un système de tiroir permet d’accéder aux différents composants et d’ajouter ou remplacer les éléments en fonction de la configuration souhaitée.

Par défaut, le Tomahawk embarque une carte mère Intel NUC 9 Extreme Compute Element, un processeur Intel Core i9-9980 HK, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un disque dur de 2 To. Pour la partie graphique, vous pourrez compter sur une carte GeForce RTX 3080 de Nvidia. Notez que vous pourrez augmenter la RAM jusqu’à 64 Go en un tour de main.

Razer se montre plutôt généreux sur la connectique : 2 ports USB-C Thunderbolt 3, 4 ports USB-A 3.3 Gen 2, 2 ports Ethernet Gigabit et un jack 3,5 mm.

Vous l’aurez compris, le Tomahawk Gaming Desktop est un beau bébé qui devrait ravir les joueurs PC.

Prix et disponibilité

Le Tomahawk Gaming Desktop est dores et déjà disponible en précommande sur le site de Razer. Toutefois, il est en rupture de stock à l’heure où nous écrivons ces lignes.

En France il est commercialisé au prix de 2599 euros. Une jolie somme qui le place à des années lumières des consoles next-gen. Oui, le Tomahawk Gaming Desktop coûte cinq fois plus cher qu’une Xbox Series X ou une PS5. Il faudra ensuite lui ajouter un moniteur, un clavier et une souris (si possible gaming).

Mais le Tomahawk est un PC, à ce titre il ne permet pas seulement de jouer. Avec une telle configuration, le Tomahawk répond aussi parfaitement aux besoins en productivité y compris ceux des créateurs (vidéastes, concepteurs 3D, développeurs, photographes, etc.). Et on ne le dira jamais assez : pourquoi choisir entre un PC et une console ? L’essentiel n’est-il pas de prendre du plaisir en jouant ?