Razer veut faire de votre smartphone Android… une Nintendo Switch !

Comment Razer veut switchiser votre smartphone

Déjà à l’origine d’un certain Razer Phone 2, le constructeur américain Razer souhaite plus que jamais démocratiser le gaming sur mobiles, avec sa toute nouvelle création : Junglecat. Une appellation étonnante pour désigner finalement « une manette pour mobile à double configuration », dont l’inspiration a clairement été puisée du côté de la Nintendo Switch.

En effet, le Razer Junglecat est composée de deux manettes, à greffer de part et d’autre d’un support fourni, dans lequel on viendra insérer un smartphone compatible (Razer Phone 2, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S10+…). Dès lors, on retrouvera entre ses mains une petite console portable, un peu à la manière du Black Shark 2.

Une inspiration très Nintendo Switch…

Chaque manette dispose d’un stick analogique et d’un bouton sur la tranche supérieure, avec en prime une croix directionnelle pour le pad de gauche, et quatre boutons d’action sur la manette de droite. Razer précise que pour jouer à domicile, il est possible de combiner les deux manettes en les fixant à un support, pour profiter d’une manette « classique ». Difficile de ne pas voir le parallèle avec le concept de la Nintendo Switch…

Selon Alvin Cheung, Senior Vice President de la Business Unit Peripherals chez Razer : “Le Junglecat améliore l’expérience de jeu grâce à ses deux manettes qui permettent de profiter totalement de l’action se déroulant à l’écran ».

La manette Razer Junglecat se connecte en Bluetooth à un smartphone ou une tablette Android (sous Android 8.0 et supérieur), et offre une autonomie de 100 heures selon le constructeur. La manette dispose d’un port USB Type-C pour assurer sa recharge. L’ensemble est également compatible avec l’application maison Gamepad App, qui permet non seulement d’accéder à une librairie de jeux, mais aussi de modifier les configurations du Junglecat.

Prix et disponibilité

Le Razer Junglecat est dès à présent disponible sur la boutique du constructeur, au prix de 119,99 euros.