Ready Player Two a désormais une date de sortie

En 2011, Ernest Cline publiait Ready Player One. Un fabuleux roman de science-fiction, très vite salué par la critique et devenu un best-seller. On y découvrait un monde futuriste où une majorité de la population se réfugie dans « l’Oasis », un univers virtuel, pour échapper aux problèmes du quotidien. Certains, comme Wade / Parzival se lancent dans une fabuleuse quête lancée par le créateur de l’Oasis. En 2018, Steven Spielberg décline l’histoire en film, offrant notamment le rôle principal à Tye Sheridan. Au vu de la fin du roman, les choses auraient du en rester là. Mais, l’auteur a très vite annoncé vouloir faire une suite. C’est là qu’arrive Ready Player Two.

Ready Player Two a une date de sortie

En effet, on vient d’apprendre que le livre Ready Player Two sortirait dans les librairies américaines à partir du 24 novembre, publié par Ballantine Books. Une sortie en anglais, qui devrait rapidement faire place aux autres langues, si on en croit le succès du premier opus. L’histoire est aussi un secret à l’heure actuelle, et on peut imaginer que l’auteur de Ready Player Two voudra conserver le secret le plus possible. Le premier livre avait été traduit en 37 langues. Il est déjà possible pour les anglophiles de pré-commander le second livre.

Même si rien n’est encore complètement sûr, on peut aussi parier qu’il fera l’objet d’une adaptation, peut-être même de Steven Spielberg himself. C’était aussi l’objectif d’Ernest Cline quand il a annoncé la suite. Le premier film avait rapporté 583 millions de dollars au box-office.

Comme le note Inverse, avec le premier livre, Ernest Cline avait en quelque sorte imaginé que ce pourrait un jour devenir le monde des jeux vidéo et même réel. Des prophéties qui se sont partiellement réalisées avec un jeu comme Fortnite, selon beaucoup d’amateurs du genre. De quoi imaginer qu’il puisse à jouer à Nostradamus ?