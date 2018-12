Réalité augmentée : ARCore est maintenant supporté par 250 millions de smartphones et de tablettes

A défaut de démocratiser les lunettes de réalité augmentée, Google et Apple proposent ce type d’expérience sur les smartphones via des applis à la Pokémon Go.

Apple a lancé ARKit, une plateforme qui permet aux développeurs de créer des expériences de réalité augmentée pour l’iPhone et l’iPad.

De son côté, Google a également développé une technologie concurrente appelée ARCore. Mais bien entendu, le déploiement de la réalité augmentée sur Android est plus compliqué, à cause des problèmes de fragmentation sur l’OS de Google.

Néanmoins, ARCore avance lentement mais sûrement. Et aujourd’hui, Google annonce que sa technologie est supportée par plus de 250 millions d’appareils.

Ce chiffre est important car si Google veut encourager les développeurs à utiliser ARCore (mais pas seulement ARKit d’Apple), il est indispensable de proposer une audience considérable à ces développeurs.

Une disponibilité encore limitée

Sur Android, ARCore requiert un appareil qui tourne au moins sous la version 7.0 (Nougat) de l’OS. Et en plus des appareils Android, ARCore supporte également les appareils qui supportent ARKit. De ce fait, il est possible faire du crossplatform entre les appareils Android et iOS.

Pour le moment, les appareils Android qui supportent ARCore sont des appareils relativement puissants, comme le Galaxy S7, le OnePlus 3T, le Moto X4 et bien entendu les smartphones hauts de gamme récents comme le Pixel 3 ou le Galaxy Note 9.

Néanmoins, Google a l’intention d’apporter le support de sa plateforme de réalité augmentée sur les appareils plus abordables. Et l’objectif de la firme est de faire en sorte que même les smartphones Android d’entrée de gamme puissent profiter de la réalité augmentée avec ARCore.