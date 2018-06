Réalité augmentée : visionner des matchs en 3D sur la table du salon, c’est pour demain !

La Coupe du Monde de football 2018 bat son plein et les premières équipes commencent à se faire éliminer dans les stades Russes. Justement tout le monde n’a pas forcément l’opportunité de se rendre en Russie pour voir les matchs, cela ne veut pas pour autant dire que vous ne pourrez pas vivre les sensations comme si vous y étiez, grâce à la réalité augmentée.

Des chercheurs de l’Université de Washington sont sur le point de révolutionner les retransmissions sportives en mixant plusieurs technologies récentes, permettant de diffuser en temps réel un match en 3D à partir d’une vidéo. Ces derniers ont créé un algorithme de machine learning capable de reconstruire une vidéo issue de YouTube par exemple, en la faisant passer de la 2D, en trois dimensions et en Live…

Des matchs reconstitués en réalité augmentée sur n’importe quelle surface

A l’avenir, il sera donc possible de se passer de l’écran de télévision pour regarder un match de foot, un match de hockey, ou toutes autres compétitions sportives. Avec un système de réalité augmentée, on pourra voir les athlètes se déplacer sur la table du salon par exemple. L’effet est très bluffant, même s’il reste encore largement perfectible, notamment quand plusieurs joueurs se croisent au même endroit. Plus que des explication techniques, le plus simple pour se rendre compte de cette innovation en devenir, est de jeter un œil sur la vidéo suivante :

On peut imaginer avec cette technologie, que n’importe quel stade pourra un jour retransmettre en direct un événement particulier, les spectateurs n’auraient qu’à porter un casque HoloLens par exemple. Imaginez le match inaugural de la coupe du monde se dérouler dans le stade municipal de votre village !

Pour le moment, il faudra se contenter de votre téléviseur ou des retransmissions en réalité virtuelle avec une application comme « MYTF1 VR – coupe du monde de la FIFA » par exemple.