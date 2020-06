Reality Z, le programme Netflix qui pourrait vous réconcilier avec la télé-réalité

Au cours des derniers mois, Netflix a clairement cédé aux sirènes de la télé-réalité. Il suffit (malheureusement) de parcourir la page dédiée sur la plateforme de streaming pour s’en convaincre. The Circle, Love is Blind, Terrace House ou encore Séduction Haute Tension sont les principaux programmes dans ce registre qu’il est possible de voir. Mais, Netflix sait visiblement aussi se moquer de ce genre de contenus. C’est ce que l’on va découvrir avec Reality Z, un surprenant programme annoncé pour le 10 juin. On fait les présentations.

Reality Z, quand tout tourne mal

Qu’est-ce donc que Reality Z ? C’est une adaptation de la série britannique Dead Set, diffusée il y a plus de 10 ans et qui était à l’époque sortie de l’imagination de Charlie Brooker (Black Mirror). L’idée était alors de mélanger Big Brother, le show qui cartonnait (et cartonne toujours) au Royaume-Uni avec une histoire de zombies. Alors qu’une épidémie de mort-vivants se répand dans le monde extérieur, la maison devient une sorte de refuge contre les morts-vivants.

Cette adaptation de Netflix, produite au Brésil, laissera une belle place à l’humour et aux référence pop, tout en y ajoutant une sérieuse dose d’horreur. Les choses ne devrait pas vraiment se passer comme prévu toutefois, puisque le résumé proposé par Netflix précise qu « le danger n’est pas là où ils le croient ».

La première saison de cette série sera disponible à partir du 10 juin sur Netflix. Si ce programme possède un potentiel évident, on observera tout de même le résultat avec beaucoup de prudence. L’exemple de Black Summer, une autre série de zombies produite par la plateforme de streaming prouve que l’on n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise. En espérant que le résultat sera plus proche du fabuleux Santa Clarita Diet ou de iZombie. On a le droit de rêver.