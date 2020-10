realme 7 et 7 Pro officiels : une recharge rapide « révolutionnaire » à petit prix

realme (sans majuscule) poursuit sa marche en avant et lance les realme 7 et 7 Pro, successeurs des surprenants realme 6 et 6 Pro. À l’instar de Xiaomi, le constructeur mise sur un excellent rapport techno-prix en intégrant notamment un système de recharge ultra rapide (à la version Pro). Les realme 7 et 7 Pro se distinguent également par leur design soigné, de bonnes performances ainsi qu’une batterie de capteurs photo leur assurant une polyvalence bienvenue sur ce segment de prix.

realme 7 Pro : charge rapide et triple capteur photo

Le realme 7 Pro endosse donc le rôle de porte-étendard dans cette nouvelle gamme. Derrière son design séduisant se cache une fiche technique honorable : puce Snapdragon 720G (optimisée pour le gaming), processeur graphique Adreno 618, 8 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage UFS 2.1. Le tout est alimenté par une batterie de 4500 mAh.

Cette dernière peut se recharger grâce à la technologie SuperDart de 65W, « la plus rapide sur ce segment » selon realme. Quelques chiffres ? SuperDart permet de recharger le realme 7 Pro de 0 à 13% en 3 minutes et jusqu’à 100% en 34 minutes seulement.

Pour le reste, le realme 7 Pro est équipé d’un écran 20:9 poinçonné Super AMOLED de 6,4 pouces avec définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels). realme garde les fréquences d’affichage élevées pour ses modèles plus premium comme le X50 Pro, aussi le 7 Pro doit se contenter d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Pour la photo, le constructeur mise sur un quadruple module composé d’un grand-angle associé au capteur Sony IMX 682 de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle (119°) avec capteur de 8 Mpx, d’un objectif macro (capteur de 2 Mpx) d’un objectif N&B pour les portraits (capteur de 2 Mpx). À l’avant, realme s’appuie sur un capteur de 32 Mpx prenant en charge le mode Super Nightscape pour des clichés plus lumineux des les environnements sombres.

realme 7 : moins cher mais tout aussi sexy

On pourrait presque se demander si le realme 7 ne serait pas finalement le modèle le plus intéressant des deux. realme opte pour un design assez proche du modèle Pro et assure que son processeur Helio G95 lui permet de dépasser le score de 300 000 points sur Antutu. Soit.

Surtout, le realme 7 est équipé d’un écran, certes reposant sur une technologie LCD, mais avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa diagonale de 6,5 pouces, son ratio taille/écran de 90,5% et sa définition Full HD+ seront parfaits pour les joueurs assure la marque.

realme fait un sacrifice sur le système de recharge et troque le SuperDart 65W contre la technologie Dart Charge de 30W. Aussi les temps de recharge s’allongent : comptez 26 minutes pour passer de 0 à 50%, et 65 minutes pour une charge complète. C’est plus long que le 7 Pro mais ces scores restent très bons pour un smartphone à ce prix d’autant que le realme 7 embarque une batterie de 5000 mAh.

Côté photo, vous pourrez vous appuyer sur un quadruple module : un capteur principal Samsung GM1 de 48 Mpx (objectif grand-angle), un ultra grand-angle de 119° (capteur de 8 Mpx), un objectif macro (capteur de 2 Mpx) et un objectif N&B pour les portraits (capteur de 2 Mpx). À l’avant, realme opte pour un capteur Sony IMX471 de 16 Mpx.

Prix et date de sortie des realme 7 et 7 Pro

Le realme 7 Pro sera disponible en Blanc Mirroir et Bleu Mirroir à partir du 13 octobre sur le site realme France ainsi que dans les magasins partenaires (Amazon, FNac, Darty, LDLC, Rue du Commerce, Boulanger et Cdiscount) au prix de 329 euros (8/128 Go).

Du 13 octobre au 19 novembre 2020, vous pourrez bénéficier d’une ODR de 30 euros chez les différents revendeurs soit un prix final de 299 euros. À la Fnac, le realme 7 Pro sera proposé à 309 euros du 20 au 30 novembre.

Le realme 7, sera disponible dès le 21 octobre dans le même réseau de distribution. Il sera décliné en deux couleurs (Blanc Brumeux et Bleu Brumeux) et en trois versions :