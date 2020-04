Realme dévoile le X50m 5G, un smartphone à moins de 300 dollars

Deux mois après avoir officialisé le Realme X50 Pro 5G, la marque chinoise vient de lever le voile sur le X50m 5G, un second smartphone qui s’inspire des caractéristiques techniques du premier.

Le Realme X50m 5G, plus accessible que son prédécesseur

Après son premier smartphone 5G, ce nouveau modèle baptisé X50m se dote d’un écran LCD FHD+ de 6,57 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Comme le X50 Pro, il se dote d’un module photo avant de deux capteurs (16 Mpx et 2Mpx) intégré dans un poinçon placé à gauche de l’écran.

Pour continuer sur la photo, le Realme X50m 5G embarque un quadruple appareil photo composé d’un capteur principal de 48 Mpx (contre 64 Mpx sur le X50 Pro), d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, d’un objectif macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx pour les portraits.

Le nouveau téléphone de Realme fonctionne avec le SoC 765G et embarque 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Il se dote d’une batterie de 4 200mAh avec une charge rapide de 30W et possède un capteur d’empreintes digitales placé sur le côté du téléphone.

Le Realme X50m 5G est disponible en précommande sur le site web du constructeur à 1 999 yuans, soit environ 280 dollars, pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La variante plus chère sera commercialisée au tarif de 2 299 yuans (environ 320 euros). Le smartphone de la marque chinoise est disponible Starry Blue et Galaxy White. Sa sortie est prévue pour le 29 avril en Chine, tandis que sa date de venue en France n’est pas connue.

Certaines caractéristiques ont donc été revues à la baisse afin de rendre le Realme X50m 5G accessible à un plus grand nombre. En comparaison, le Realme X50 Pro est commercialisé au prix de 599 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage contre 669 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.