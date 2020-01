Realme frappe fort avec ce smartphone 5G équipé d’un écran 120 Hz et d’une caméra de 64 mpx

Si Xiaomi est aujourd’hui l’un des principaux acteurs du marché des smartphones, c’est grâce à sa stratégie agressive qui consistait à proposer des smartphones abordables avec des fiches techniques impressionnantes.

Et actuellement, la marque chinoise Realme (qui appartient à BBK Electronics, le propriétaire d’OPPO) semble vouloir reprendre cette stratégie. Fondée en 2018, celle-ci vend déjà des dizaines de millions de smartphones par an.

En ce début d’année, Realme démarre fort avec son nouveau tueur de haut de gamme : le Realme X50 5G.

Ce modèle avait déjà fait l’objet de nombreuses rumeurs et comme le rapportent nos confrères d’Android Authority, Realme vient de révéler la fiche technique complète du X50 5G sur son site web chinois.

Outre le fait qu’il embarque un modem 5G, l’une des particularités de ce smartphone est qu’il est doté d’un écran 120 Hz, d’une diagonale de 6,57 pouces et une résolution FHD+ (2,400 x 1,080).

Le taux de rafraichissement de 120 Hz permet d’avoir des animations plus fluides que le taux de 60 Hz qu’on a sur la plupart des smartphones. Et d’après les rumeurs, d’autres marques, dont Samsung et OnePlus, devraient également adopter le taux de rafraichissement de 120 Hz sur leurs prochains smartphones haut de gamme.

Sous le capot, le Realme X50 5G cache un SoC Snapdragon 765G, accompagné de 6, 8, ou 12 Go de mémoire RAM.

Quant à la batterie, celle-ci a une capacité de 4 200 mAh, qui sera compatible avec la recharge rapide VOOW 30 W.

Pour la photo et la vidéo, le Realme X50 5G a une caméra principale de 64 mégapixels, accompagnée d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels, d’un téléobjectif de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels.

En façade, l’appareil a deux caméras : un capteur principal de 16 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. La façon dont ces deux capteurs sont disposés, sur un trou percé sur l’écran, rappelle un peu le Samsung Galaxy S10+.

Objectif : 50 millions de smartphones livrés en 2020

En Chine, la version avec 8Go de RAM et 128 Go de mémoire interne coûte l’équivalent de 320 euros tandis que la version la plus chère, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, coûte l’équivalent de 390 euros. Pour le moment, on ne sait pas si Realme va proposer ce modèle dans d’autres pays.

La filiale de BBK Electronics a l’ambition de devenir l’un des principaux acteurs du marché des smartphones.

Comme le rapporte Reuters, celle-ci indique avoir livré plus de 25 millions de smartphones en 2019.

Et son objectif est de livrer le double cette année, c’est-à-dire livrer plus de 50 millions de smartphones.