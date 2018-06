Une recharge à domicile connectée et intelligente pour l’Audi e-tron

Chez Audi, la révolution électrique arrive avec la présentation imminente du SUV e-tron quattro. Le constructeur prépare le terrain en présentant ses offres de recharges à domicile intelligentes.

Audi s’apprête à lever le voile sur son premier modèle tout électrique, le SUV Audi e-tron. Avant même de confirmer son nom définitif (comme vient de le faire son cousin Porsche avec la Mission E devenue Taycan), la marque donne les premières informations précise sur la recharge… à domicile.

Deux offres de recharge

Le constructeur fait le choix de proposer deux offres de recharge à domicile différente. La première option nommée Charge Compact incluse par défaut lors de l’achat du véhicule comprend une wallbox permettant de recharger la voiture avec une puissance allant jusqu’à 11 kW. Le second système Charge Connect disponible en option offre le double de puissance maximale, soit 22 kW. Ce système propose aussi des services connectés intelligents reliés au réseau Wi-Fi de la maison.

Avec ce deuxième système, le client pourra ajuster les heures de recharge du véhicule en fonction du tarif fluctuant de l’électricité au cours de la soirée et de la nuit, tout en tenant compte de l’heure de départ souhaitée. Les informations de tarif sont récupérées auprès du système de gestion énergétique de l’habitation, ou via les données renseignées manuellement au préalable. Il est aussi possible de prioriser la recharge avec l’électricité générée par un système photovoltaïque si le domicile en est équipé.

Des services connectés intelligents

« Dans le respect de nos normes de qualité, nous souhaitons que notre voiture électrique s’intègre naturellement dans une maison connectée et intelligente afin d’offrir une valeur ajoutée à nos clients », explique Fermin Soneira, responsable du Marketing Produit chez Audi.

Cette seconde option de recharge offre également une option de protection contre les pannes d’électricité. Concrètement, le système de charge prend également en compte les besoins énergiques des autres appareils pour éviter de faire disjoncter le système électrique de l’habitation. Il sera même possible de consulter des statistiques détaillées sur la consommation électrique, le temps de charge, et le cout des recharges.

Avec ce nouveau modèle, Audi prépare une transition vers du tout électrique ou rien n’est laissé au hasard. Le constructeur se qualifie même de « fournisseur de systèmes de mobilité ».

Reste que – comme cela est souvent le cas curieusement dans le marketing de l’automobile électrique – l’offre semble s’adresser exclusivement aux personnes résidant en maison individuelle. Si vous habitez un appartement en ville, et même si vous avez les moyens de vous payer une Audi E-Tron, vous ne faites visiblement pas partie de la cible…