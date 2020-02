Recharger son smartphone par la pensée ? C’est possible

Après les téléphones fixes, la technologie sans fil a apporté de nombreuses solutions, cependant de nouvelles problématiques comme le rechargement de la batterie ont demandé de la réflection. Les chargeurs filaires restent les plus populaires, mais depuis quelques années nous avons vu arriver les chargeurs à induction (sans fil). Dans les prochaines années, la recharge de batterie devrait connaitre d’autres évolutions.

L’entreprise MyndPlay a mis au point le dispositif MyndHub. MyndHub se synchronise avec une casque électroencéphalographique qui permet de contrôler divers gadget directement via notre cerveau. Voici comment MyndPlay défini son concept : « Le MyndHub se connecte au casque EEG MyndBand et permet à un utilisateur de connecter n’importe quel gadget USB, appareil électrique, mécanique ou domestique connecté et de le faire réagir en temps réel à sa concentration mentale et à son calme ».

MyndPlay a testé cette technologie dans plusieurs cas de figure, par exemple, les chercheurs ont réussi à synchroniser le casque avec plusieurs appareils électroniques que ce soit des voitures téléguidées, des drones, ou encore des systèmes d’éclairage connecté. Dans tous les cas cités, ces objets ont été gérés via la pensée.

Un autre exemple assez impressionnant consiste à recharger votre smartphone grâce à votre concentration. En branchant le smartphone au hub, vous pouvez choisir de lancer le chargement une fois que vous avez atteint le seuil de concentration parfait. Cette technique peut également vous aider à méditer, vous pouvez choisir que votre smartphone se recharge une fois que votre cerveau est complètement calme.

MyndPlay devrait être lancé sur Kickstarter le mois prochain, bien que le prix reste encore incertain.