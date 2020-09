Récup’Retard : la fonction qui facilite la compensation en cas de retard du train

Il y a quelques semaines, une panne d’alimentation électrique avait causé de nombreux retards du côté de la SNCF, certains trains arrivant à leur destination pas moins de 10 heures après l’horaire prévu. Sans aller jusqu’à ce genre de cas extrême, il faut savoir que lorsqu’un train (TGV et Intercités) est en retard, le voyageur concerné peut faire une demande de compensation (qui peut s’élever de 25% à 75% selon la durée du retard). Une demande qui peut être un peu fastidieuse, et que beaucoup « oublient » de demander… Et c’est là qu’intervient la fonction Récup’Retard de l’application Trainline.

Récup’Retard, c’est quoi ?

En effet, si une majorité des voyageurs (82%) savent qu’un retard permet de bénéficier d’une compensation, seuls 16% déclarent en connaître parfaitement les modalités. Ainsi, seulement 27% des Français déclarent demander systématiquement une compensation. Beaucoup n’effectuent pas la démarche, par manque de connaissance, car le montant n’en vaut pas la peine… ou par simple inadvertance.

« Fort de ce constat, la fonctionnalité Récup’Retard vient faciliter les futurs voyages en train des Français : en un clin d’oeil et grâce à un accompagnement complet, les clients pourront demander une compensation lors d’un retard » explique les concepteurs de Trainline. Concrètement, lorsqu’un train est en retard, l’application se charge de prévenir le client quant à la compensation disponible.

Via le numéro de réservation, l’application se charge d’estimer le montant de la compensation, et d’accompagner le client dans toute la démarche, en redirigeant automatiquement ce dernier vers le formulaire adéquat. Dès lors, les codes de réduction sont ensuite stockables sur l’app pour que les voyageurs les aient sous la main lors de leur prochaine réservation.

L’application Trainline est à télécharger gratuitement depuis l’AppStore et le Play Store de Google. Outre la fonction Récup’Retard, l’application permet aussi de réservez ses billets de train et de bus, et planifiez ses trajets en France et dans le monde.