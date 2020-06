La SNCF officialise l’arrivée d’Uber sur sa plateforme Assistant SNCF

En juin dernier, la SNCF lançait son application Assistant SNCF, une plateforme qui a pour objectif de réunir plusieurs offres de taxis, VTC, et autres transports en commun au sein d’une même application. Une sorte de Citymapper à la sauce SNCF. D’ailleurs, la SNCF a décidé de se placer en face de ce géant, mais également de Google Maps, la société française compte sur sa force de frappe pour parvenir à dépasser de tels concurrents.

Aujourd’hui, la SNCF remporte une première bataille puisque le leader des applications VTC Uber vient d’accepter la proposition de l’entreprise française, et va rejoindre l’application. Après plus d’un an de négociation, Uber aurait finalement accepté l’offre et plus de détails dans les conditions devraient prochainement arriver. Alexandre Viros, le directeur général de e voyageurs SNCF se réjouit de la nouvelle et déclare à ce sujet : « Quelqu’un qui n’a pas de compte Uber, mais possède un compte SNCF Connect pourra faire une réservation et payer via notre appli. C’est un vrai franchissement de cap, un partenariat dense, pour lequel Uber a accepté de faire une exception pour un pays et une entreprise donnés ».

Par la suite, la SNCF espère obtenir dans ses rangs les taxis G7, les principaux opérateurs de trottinettes électriques, et d’autres startups spécialisées dans la mobilité urbaine. On évoquait plus haut l’application Citymapper, la SNCF claque exactement ce modèle londonien largement implanté en France. L’objectif principal de la SNCF est de se détacher de la simple image de la société de chemin de fer et de proposer bien plus de services liés à la mobilité urbaine. Pour rappel, des entreprises comme BlaBlaCar (dont la SNCF est actionnaire minoritaire) ont innové et ont bousculé le système archaïque de la société historique. BlaBlaCar a récemment signé un partenariat avec Voi pour proposer en France les trottinettes électriques BlaBla Ride. Par ailleurs le géant du covoiturage français a racheté l’année dernière Ouibus pour la faire évoluer en BlaBlaBus.