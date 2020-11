Reddit : comment l’analyse des publications révèle l’humeur des utilisateurs

Par son caractère imprévu et inquiétant, la pandémie de covid-19 a bousculé nos certitudes et nos repères. Partout dans le monde, des personnes ont vu leur santé mentale affectée par la crise sanitaire et les mesures de confinement prises pour l’endiguer. Pour mieux mesurer et comprendre ce phénomène, des chercheurs du MIT et de l’Université de Harvard ont choisi de se pencher sur le réseau social Reddit.

Concrètement, les scientifiques ont utilisé leurs algorithmes d’apprentissage automatique pour éplucher plus de 800 000 posts publiés entre janvier et avril 2020. 15 subreddits ont été intégrés dans leur analyse. Parmi eux, on retrouve des forums dédiés à diverses maladies mentales telles que le trouble bipolaire, la dépression, ou la schizophrénie, mais aussi certains liés à la finance, à la forme physique et à la parentalité. Des mots tels qu’anxiété, mort, isolement, ou encore toxicomanie, étaient regroupés afin de repérer ces contenus négatifs.

Objectif : améliorer les outils de prévention

Sans surprise, leur étude a permis de noter une augmentation des discussions sur l’anxiété et le suicide durant cette première vague de l’épidémie. Cité par le site du MIT, Daniel Low, l’auteur principal de cette étude explique :

Nous avons constaté que ces groupes les discussions tournaient autour du suicide et de la solitude, et le nombre de publications dans ces subreddits a plus que doublé pendant la pandémie par rapport aux mêmes mois de l’année précédente. C’est très préoccupant.

Fort de ces constats, les chercheurs estiment que leurs données pourront aider les professionnels de la santé mentale à mieux anticiper les conséquences d’une prochaine catastrophe. De même, ils suggèrent qu’une analyse en temps réel des réseaux sociaux pourrait permettre d’offrir aux utilisateurs, un meilleur soutien et notamment des informations pour trouver un traitement de santé mentale ou le numéro d’une hotline anti-suicide.

Pour rappel, Reddit s’est déjà doté d’un outil de prévention du suicide aux États-Unis. Il est possible de signaler une personne qui est sur le point de passer à l’acte ou à en proie à des pratiques graves d’automutilation. Celle-ci reçoit alors instantanément un message privé du réseau social. Des informations et des liens sont fournis afin de l’aider à faire face à ce moment.