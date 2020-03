Reddit lance un outil de prévention contre le suicide

Tout faire pour éviter le pire. Reddit vient de lancer un nouvel outil de prévention du suicide. Ce dernier n’est pour l’heure uniquement accessible qu’aux États-Unis. Le réseau social s’est pour cela associé avec Crisis Text Line, une organisation mondiale qui fournit une aide en cas de crise de santé mentale via des échanges par SMS.

Concrètement, les utilisateurs peuvent signaler une personne qui est sur le point de se suicider ou en proie à des pratiques graves d’automutilation. Cette dernière reçoit alors instantanément un message privé de Reddit. Il lui fournit des liens et des informations sur les problèmes de santé mentale et suggère d’utiliser un numéro pour joindre les conseillers de Crisis Text Line.

Les réseaux sociaux mobilisés contre le suicide

Comme le précise Mashable, le signalement des personnes reste soumis à un sérieux encadrement pour éviter les abus. Il sera notamment possible d’envoyer un commentaire laissant suggérer qu’un membre est véritablement en danger. Un utilisateur ne pourra pas être signalé plusieurs fois pour une même publication. En cas de mauvaise blague ou de harcèlement, il sera aussi possible de signaler des abus aux modérateurs du site en utilisant les outils habituels.

Dans un communiqué, l’entreprise a précisé les raisons qui l’ont poussé à agir : « Sur Reddit, les gens peuvent trouver une communauté autour d’un nombre infini de sujets qui les concernent – et en tant que plateforme anonyme, nous fournissons un espace pour que les gens expriment les parties les plus vulnérables d’eux-mêmes. »

D’autres réseaux sociaux se sont aussi dotés de dispositifs pour lutter à leur manière contre les risques de suicide. Facebook a également signé un partenariat avec Crisis Text Line. La firme de Mark Zuckerberg s’est par ailleurs doté d’un système de détection de propos et de comportements suicidaires.

Plus récemment, Snapchat a lancé Here For You. Cette fonctionnalité fournit un soutien aux personnes qui effectuent des recherches sur des sujets tels que l’anxiété, la dépression ou encore le suicide.