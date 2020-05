Reddit crée un système de jetons de récompense basé sur la blockchain Ethereum

C’est une innovation qui peut surprendre mais qui fait sens. Les utilisateurs de Reddit peuvent actuellement saluer la créativité d’un autre membre en attribuant un upvote à son commentaire. Le réseau social veut désormais aller plus loin en créant un système de points de communauté qui fonctionne via la blockchain Ethereum.

Concrètement deux nouveaux jetons numériques sont lancés : les moons et les bricks. Ils sont attribués aux membres des subreddits très populaires Cryptocurrency et FortniteBR. Outre le bonheur de se voir reconnu par ses pairs, ces récompenses donnent aussi accès à des fonctionnalités premium de la plateforme telles que la possibilité d’utiliser une série de GIFs ou d’émojis dans ses posts. Il est également possible de s’inscrire sur le portefeuille de blockchain de Reddit, le « vault », ou vers un portefeuille Ethereum afin de donner ses tokens à un autre utilisateur.

La blockchain va bien au-delà de la cryptomonnaie

Ces points de communauté seront entièrement contrôlés par les internautes, et aucun modérateur de Reddit ne sera en mesure de les lui retirer ou de décider de la manière dont ils seront dépensés. Afin d’y voir plus clair et de rendre l’ensemble encore plus transparent, le décompte des tokens pourrait être affiché à côté du nom de l’utilisateur.

Reddit a bien conscience du fait que les redditors ne disposent pas tous d’Ether et prendra donc en charge les frais sur le réseau Ethereum, au moins dans un premier temps. Ce projet confirme en tout cas l’ambition du réseau social en matière de blockchain. Après une période de test d’un mois, il enclenche cette version bêta qui pourrait bien mener vers une généralisation sur l’ensemble de la plateforme.

Cette technologie est d’ailleurs utilisée pour des services qui vont bien au-delà de la cryptomonnaie et nous vous parlions récemment de cette expérience menée par des chercheurs japonais et canadiens. Ces derniers ont créé une cour de justice digitale qui fonctionne en combinant l’intelligence artificielle et la blockchain.