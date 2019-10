Reddit met à jour son règlement pour mieux lutter contre le harcèlement en ligne

Fort de millions d’utilisateurs, Reddit est un site riche en contenus hilarants, instructifs et brillants. Mais la plateforme est aussi, comme tous les autres réseaux sociaux, l’objet d’abus et le terrain de jeu de nombreuses communautés et individus toxiques. Pour mieux lutter contre ce phénomène, sa politique en matière de lutte contre le harcèlement vient d’être totalement repensée à travers une modification de son règlement.

Les changements sont en effet importants. La définition d’un abus a notamment été modifiée. Alors qu’il fallait qu’un utilisateur craigne pour sa sécurité dans le « monde réel » pour qu’un Redditor soit sanctionné, celui-ci pourra désormais l’être pour ce qu’il commet en ligne. Le précédent règlement stipulait que les abus devaient être « continus et systématiques », désormais, il n’est plus exigé qu’ils se répètent au cours du temps. Enfin, il est désormais précisé que ces abus dirigés contre un individu ou un groupe sont constitutif d’une faute.

Treize subreddits ont déjà été fermés

Comme le reconnaît un administrateur de Reddit, il y avait clairement urgence à agir car : « Toutes ces choses signifiaient que trop souvent, les actes de harcèlement et d’intimidation, même les plus flagrants, n’étaient pas signalés. Ce fut une mauvaise expérience utilisateur pour vous tous, et franchement, c’est quelque chose qui nous rendait également très mal à l’aise. Clairement, la réglementation qui était en vigueur ne correspondait pas à notre état d’esprit. »

La nouvelle politique contre le harcèlement ne s’arrête d’ailleurs par là puisque le site va également améliorer son outil de signalement. Les abus devaient auparavant être signalés par la victime elle même, désormais il sera possible pour un témoin de ce harcèlement de le faire. Armés de cette nouvelle réglementation et de moyens d’actions, les modérateurs seront mieux à même de lutter contre la haine en ligne.

Soucieux de montrer que ces engagements ne sont pas un vain mot, Reddit a déjà commencé à sévir. Pas moins de treize subreddits tels que r / Braincels ont notamment été fermés. Il s’agissait de forums d’incels, des groupes tristement réputés pour leurs débordements misogynes.