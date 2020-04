Reddit se dote de nouvelles règles en matière de publicité politique

Le sujet est très sensible en cette année électorale cruciale aux États-Unis. Reddit vient d’adopter de nouvelles règles pour mieux réguler les publicités politiques. Le site contrôle déjà de manière assez stricte chaque campagne. Les annonceurs politiques doivent par exemple fournir des documents officiels qui sont vérifiés. La plateforme bannit également les publicités fausses et trompeuses.

Deux nouvelles mesures viendront s’ajouter à cet arsenal. Les publications devront désormais laisser les commentaires ouverts pendant 24 heures. « Nous encouragerons vivement les annonceurs politiques à saisir cette opportunité pour interagir directement avec les utilisateurs dans les commentaires », précise Reddit.

Facebook refuse toujours de censurer les publicités politiques

Cela forcera donc les candidats et leurs équipes à se confronter aux réactions des utilisateurs de Reddit. Si une publicité est limite ou malvenue, il va sans dire qu’ils devront donc s’en expliquer auprès de la communauté et rendre des comptes.

Le réseau social a également décidé d’une autre mesure plutôt bienvenue qui assurera une meilleure transparence des contenus politiques. Un subreddit va répertorier chaque campagne de publicité en cours et les données vont remonter jusqu’au 1er janvier 2019 :

Dans cette communauté, vous trouverez des informations sur chaque annonceur, son ciblage, ses impressions et ses dépenses par campagne. Nous prévoyons de mettre à jour ce subreddit de manière cohérente lorsque de nouvelles annonces politiques sont lancées sur Reddit, afin que nous puissions assurer la transparence de nos les annonceurs politiques et la conversation que leur annonce inspire.

Avec ces nouvelles règles, Reddit semble désormais armé pour affronter la prochaine campagne présidentielle de novembre. Le site devrait aussi éviter les polémiques récurrentes qui touchent ses concurrents. On pense notamment à Facebook qui se refuse toujours à supprimer les publicités politiques. Dans un billet de blog, le directeur produit de Facebook, Rob Leathern était d’ailleurs très clair à ce sujet : « Nous basons nos principes sur le fait que les gens puissent entendre ceux qui ont vocation à les diriger, le bon grain comme l’ivraie, et que ce qu’ils ont à dire soit passé au crible et débattu en public. »