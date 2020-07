Redmi 9A et Redmi 9C : des smartphones Xiaomi abordables à partir de 119 euros

Hier, Xiaomi a présenté quelques nouveautés de son écosystème lors d’un événement en ligne. Et si cet événement était surtout focalisé sur les objets connectés (avec la présentation du Mi TV Stick et du Mi Smart Band 5), la marque chinoise en a également profité pour lever le voile sur de nouveaux smartphones : le Redmi 9, le Redmi 9A et le Redmi 9C. Il semblerait que sur ces trois nouveaux modèles, seuls le Redmi 9A et le Redmi 9C seront disponibles dans l’Hexagone, respectivement fin juillet et début septembre.

Ces appareils sont des smartphones d’entrée de gamme, et complètent l’offre de Xiaomi, qui a déjà présenté des modèles premium ainsi que des smartphones milieu de gamme. De ce fait, le Redmi 9A et le Redmi 9C n’ont rien de vraiment exceptionnel au niveau de la fiche technique. En revanche, il est possible que dans le segment d’entrée de gamme, ces modèles aient les meilleurs rapports qualité-prix du marché.

Les nouveaux modèles d’entrée de gamme de Xiaomi

Le Redmi 9A ne coûte que 119 euros, pour une version avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage (extensible), mais est doté d’un écran HD+ de type Dot Drop Display, avec une diagonale de 6,53 pouces. Sur le dos, il y a une seule caméra de 13 mégapixels. Et en façade, il y a une caméra de 5 mégapixels. Ce modèle utilise un processeur octa-core Mediatek Helio G25 avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 2,0 Ghz. La batterie a une capacité de 5 000 mAh, ce qui devrait permettre d’avoir une excellente autonomie.

Le Redmi 9C coûte un peu plus cher : 129 euros pour un modèle avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, ou 149 euros pour un modèle avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage. Comme le Redmi 9A, le Redmi 9C a un écran HD+ de 6,53 pouces et une batterie de 5 000 mAh. En revanche, la combinaison de caméras sur le dos est nettement plus intéressante : une caméra principale de 13 mégapixels, un macro de 2 mégapixels, et un troisième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En façade, il y a une caméra de 5 mégapixels. Et le Redmi 9C utilise un processeur un peu plus performant, le Mediatek Helio G35. De plus, pour les paiements mobiles, ce smartphone est équipé d’un module NFC.

Le Redmi 9 est nettement plus intéressant, mais pour le moment, on ne sait pas quand celui-ci pourrait débarquer en France. Celui-ci a un écran FHD+, quatre caméras sur le dos, il utilise un processeur Mediatek Helio G80, et est protégé par du verre Gorilla Glass 3.