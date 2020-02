Redmi K30 Pro : pas de caméra 108 mpx, mais un processeur Snapdragon 865 ?

Cette année, pour ses smartphones haut de gamme, Xiaomi semble vouloir beaucoup miser sur la caméra de 108 mégapixels de Samsung qu’il utilise déjà sur le Mi Mix Alpha (un concept phone) et sur le Mi Note 10. En effet, des éléments portent à croire que deux autres appareils haut de gamme de Xiaomi, le Mi 10 et le Mi 10 Pro, seront également équipés de ce capteur.

Mais qu’en sera-t-il du Redmi K30 Pro ? Pour rappel, Xiaomi a déjà levé le voile sur le Redmi K30 (avec une version 4G et une version 5G). Le K30 est clairement un smartphone milieu de gamme, avec une bonne fiche technique qui ne rivalise cependant pas avec les smartphones haut de gamme, surtout en matière de performances.

Redmi K30 Pro : focus sur le processeur ?

Avec le Redmi K30 Pro, en revanche, les choses pourraient être différentes. Dans un article publié cette semaine, et en se basant sur des analyses de codes écrits par Xiaomi ainsi que sur des benchmark qui ont fuité, le site XDA indique qu’il y a de fortes chances pour que le Redmi K30 Pro sera équipé du même processeur que la plupart des appareils haut de gamme qui sortiront cette année : le Snapdragon 865.

En revanche, en ce qui concerne la caméra, l’appareil pourrait avoir des configurations moyennes similaires à celles du Redmi K30. Des éléments de codes suggèreraient en effet que comme le Redmi K30, le Redmi K30 Pro aura une caméra principale de 64 mégapixels, qui pourrait être soit un capteur Samsung ISOCELL, soit le Sony IMX686.

Le site GSMArena, de son côté, cite d’autres sources qui suggèrent qu’il s’agira du capteur Sony IMX686.

En substance, le Redmi K30 et le Redmi K30 Pro pourraient donc avoir de nombreux éléments en commun sur leurs fiches techniques. Cependant, ce qui rapprochera la version Pro des smartphones haut de gamme, ce sera le processeur Snapdragon 865, mais pas l’utilisation de la caméra 108 mégapixels que l’on trouvera pourtant sur les autres appareils premium de Xiaomi.

Cependant, grâce à son processeur plus puissant, le Redmi K30 Pro devrait prendre de meilleures photos que le Redmi K30.

Pour le moment, on ne sait pas quand le Redmi K30 Pro pourrait être présenté. Mais il y a de fortes chances pour que l’appareil soit dévoilé en Chine durant ce premier semestre.

Ensuite, Xiaomi pourrait lancer l’appareil sur d’autres marchés. Et pour l’Europe, il est possible que le Redmi K30 Pro soit commercialisé avec autre nom et une autre marque du constructeur (comme c’était le cas du Redmi K20).