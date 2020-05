Redmi vient de présenter ses premiers smartphones 5G abordables

En Europe, Redmi est associé à ses smartphones Redmi Note qui sont abordables, mais qui ont des caractéristiques acceptables. Et alors que Xiaomi vient d’annoncer le lancement de ses Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro pour l’Hexagone, en Chine, le constructeur a dévoilé les premiers smartphones 5G, mais abordables, de sa marque Redmi : le Redmi 10X et le Redmi 10X Pro.

D’après le site Android Authority, ces deux modèles utilisent le processeur Dimensity 820 de Mediatek, qui permet d’avoir des performances proches de ceux des appareils premium, ainsi qu’une prise en charge de la 5G. En fait, ce processeur aurait un score Antutu de 415 672 points, alors que le Snapdragon 855, qui équipait les modèles haut de gamme de 2019, aurait un score de 445 343.

Le Redmi 10 X et le Redmi 10 X Pro ont un écran OLED de 6,57 pouces, avec une résolution 2 400 x 1 080. Et ils utilisent une batterie de 4 529 mAh. Le Redmi 10 X Pro est compatible avec la recharge rapide à 33 W, ce qui permet de charger la batterie à 58 % en 30 minutes, tandis que le Redmi 10 X prend en charge une technologie moins rapide à 22,5 W.

La 5G sur des modèles plus accessibles

Côté caméras, le Redmi 10 X Pro a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. En façade, il y a une caméra frontale de 20 mégapixels. Quant au Redmi 10 X, il a une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En façade, il y a un capteur de 16 mégapixels. On notera aussi que ces deux modèles sont certifiés IP 53 pour l’étanchéité à l’eau et à la poussière.

En Chine, un Redmi 10X avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage coûte l’équivalent de 204 euros, tandis qu’un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte l’équivalent de 306 euros. Le Redmi 10X Pro coûte l’équivalent de 293 euros avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et l’équivalent de 332 euros pour un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour le moment, on ne sait pas si ces smartphones seront également proposés en Europe. Il est fréquent que Xiaomi lance un smartphone en Chine, puis propose le même modèle avec une marque et un nom différent dans d’autres pays.

Sinon, pour rappel, si le Redmi 10X et le Redmi 10X Pro sont les premiers smartphones 5G et abordables de la marque, celle-ci propose déjà un flagship killer (un modèle plus cher) avec la 5G : le Redmi K30 Pro, dont la version internationale est le Poco F2 Pro.