Le Poco F2 Pro est officiel : un nouveau concurrent pour les flagships de 2020

En 2018, Xiaomi a frappé fort en lançant la marque Poco, ainsi que le premier modèle de cette marque : le Pocophone F1. Cet appareil avait des performances dignes d’un smartphone haut de gamme, et un rapport qualité/prix. En 2019, Poco n’a pas sorti de nouveaux smartphones. Mais cette année, alors que Xiaomi entame une montée en gamme avec ses Mi 10 et Mi 10 Pro, sa marque Poco est de retour.

Et après avoir dévoilé le Poco X2, celle-ci lance un nouveau flagship killer : le Poco F2 Pro. Si ce smartphone vous rappelle quelque chose, c’est parce qu’il s’agit quasiment du même modèle que le Redmi K30 Pro dévoilé plus tôt en Chine, mais avec un nom et une marque différents. La cible est différente puisqu’avec le Poco F2 Pro, Poco cible le marché mondial.

Le Poco F2 Pro a le même design que le Redmi K30 Pro, avec une caméra pop-up en façade, un écran sans bordures ni encoche, et les 4 caméras sur le dos qui sont regroupés dans un élément circulaire. L’appareil est protégé par du verre Gorilla Glass 5 à l’avant et à l’arrière.

Here are the four color variants of #POCOF2Pro. #PowerfullyCool Which one would you get? pic.twitter.com/HNFthNbQ7P — POCO (@POCOGlobal) May 12, 2020

La version internationale du Redmi K30 Pro

L’écran, de type AMOLED, a une diagonale de 6,67 pouces et une résolution FHD+. Sous le capot, il y a un SoC Snapdragon 865, qui permet à l’appareil d’avoir des performances comparables à celles d’appareils haut de gamme comme le Mi 10 ou le Galaxy S20. Et bien entendu, le Poco F2 Pro prend en charge la 5G.

Sur le dos, il y a une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un macro de 5 mégapixels, et un capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. En façade, il y a une caméra frontale de 20 mégapixels. Et le tout utilise une batterie de 4 700 mAh qui est compatible avec la recharge rapide 30W.

Sur son compte Twitter, Poco indique que le Poco F2 sera disponible dans le monde, tout d’abord via Gearbest et AliExpress, puis via d’autres sites. Un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne coûte 499 euros tandis qu’un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 599 euros.

Le Poco F2 Pro sera certainement l’un des smartphones haut de gamme les moins chers du marché. Niveau rapport qualité/prix, on pourrait comparer celui-ci avec des modèles comme le Realme X50 Pro.