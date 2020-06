Régler ses achats en 4 fois via PayPal, c’est possible !

Déjà très prisé pour régler ses achats en ligne, PayPal, qui proposait récemment le paiement via QR Code, étoffe son offre, avec le lancement du paiement en 4 fois. De cette manière, les clients qui opteront pour cette option vont pouvoir fractionner leurs achats en quatre échéances, sur une durée de 3 mois. Selon PayPal, il s’agit là « d’une possibilité pour les consommateurs d’adapter leur budget pour leurs achats… »

Le paiement en 4 fois arrive sur PayPal

Avec cette nouvelle option, PayPal permet donc d’effectuer des achats en 4 fois, pour des montants de 100 à 2 000 euros. A l’usage, si l’option « Paiement en 4 fois » est disponible pour un achat réalisé avec PayPal, elle apparaît alors automatiquement comme un moyen de paiement supplémentaire dans la liste des modes de financement disponibles au sein même du compte PayPal.

« Avec le paiement en 4X, nous offrons à nos utilisateurs davantage de choix et de flexibilité dans le domaine des achats en ligne. Aujourd’hui, nous sommes heureux de pouvoir leur offrir la possibilité d’adapter leurs dépenses, notamment pour des achats conséquents avec un service tout aussi rapide, facile, sécurisé, au moment où nous vivons une situation sans précédent » déclare Francis Barel, Directeur PayPal en France.

Côté frais, le remboursement se fait par 4 échéances réparties sur 3 mois, avec des frais de 2,1% du montant de la transaction pour le consommateur (avec un maximum de 20€), qui sont débités automatiquement sur le compte PayPal du client. Par exemple, pour l’achat d’une PS5 (a priori) à 499 euros, il faudra compter 4 versements de 127,37€, pour un montant total à payer, frais inclus, de 509,48€.

Sur l’application, on pourra retrouver son échéancier, et le client sera également averti, par mail, d’un prélèvement à venir. Il est possible de procéder à des remboursements partiels ou un remboursement intégral à tout moment.

Du côté des marchands, cette nouvelle option ne nécessite aucun investissement supplémentaire, et l’ajout d’une offre de paiement en plusieurs fois va, selon PayPal, aider les marchands « à augmenter leurs ventes et à renforcer la satisfaction des clients ». Bien sûr, les marchands n’ont aucun frais supplémentaire lié à l’ajout du paiement en 4 fois et reçoivent l’intégralité du paiement normalement.