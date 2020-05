Les utilisateurs de PayPal peuvent désormais payer avec un QR Code

Comme beaucoup d’autres entreprises —du secteur de la tech ou non, PayPal a lancé des initiatives visant à lutter contre la pandémie de coronavirus d’une manière ou d’une autre. Dans cette optique, le service de paiement en ligne a lancé une nouvelle option pour que les utilisateurs puissent payer sans contact.

Éviter les paiements physiques

Grâce aux paiements par QR Code annoncé début mai, les personnes disposant de l’application PayPal peuvent effectuer des transactions en évitant la manipulation d’argent liquide ou de terminal de paiement. De leur côté, les commerçants n’ont qu’à afficher le QR Code pour que les utilisateurs puissent scanner le document et effectuer le règlement. Pour ce faire, ces derniers n’ont qu’à se servir de l’app et utiliser l’appareil photo de leur smartphone.

Annoncée début mai, les paiements par QR Code sont désormais disponibles sur 28 marchés, dont plusieurs pays européens comme la France, l’Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Portugal. L’option est également disponible aux États-Unis, au Canada, à Hong Kong ou en Suisse. Le service a également indiqué qu’il renonçait aux habituels frais de transaction pour les paiements mobiles effectués avec le QR Code.

Dans un communiqué daté du 19 mai, John Kunze, vice-président senior des expériences de marque chez PayPal a déclaré : « Nous savons que dans l’environnement actuel, acheter et vendre des biens de manière saine, sûre et sécurisée est une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes à travers le monde ».

À cela, Kunze ajoute : « Le déploiement des codes QR pour les acheteurs et les vendeurs intègre non seulement la sûreté, la sécurité et la commodité de l’utilisation de PayPal en personne, mais prend également en considération les exigences de distanciation sociale en cours, même si nous commençons à voir certaines restrictions être levées dans le monde entier ».

Depuis le début de la pandémie, PayPal a connu une forte hausse de l’utilisation de ses services, si bien qu’il a battu son record de transaction à la date du 1er mai, dépassant du même coup des journées à potentiel comme le Black Friday de 2019.

S’il est encore un peu tôt pour le dire, il ne serait pas étonnant que le paiement sans contact à l’aide de service comme ce dernier se popularise durant cette période de crise sanitaire. D’ailleurs, le GIE Cartes Bancaires fait état d’une croissance de 15% de croissance sur les paiements par carte sans contact, une hausse due au fait qu’un nouveau plafond a été mis en place. Désormais, ce dernier est de 50 euros et non de 30 euros.