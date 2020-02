Remplacer l’écran du Samsung Galaxy Z Flip, combien ça coûte ?

Samsung Galaxy Z Flip : le remplacement de l’écran en question

Il y a quelques jours, Samsung a officialisé son tout nouveau smartphone Galaxy Z Flip. Un terminal d’un genre « nouveau« , doté d’un large écran pliable, mais au format clapet cette fois, à l’instar d’un Motorola Razr par exemple. Un smartphone affiché à plus de 1500 euros, et dont l’écran en verre soulève déjà de nombreuses interrogations quant à sa fiabilité, ce dernier étant rayé par… un ongle.

Les smartphones pliables sont sur le marché depuis quelques mois à peine, et ces derniers souffrent forcément de divers défauts dits « de jeunesse« . Evidemment, la prouesse technologique réside ici dans l’écran pliable, et c’est ce dernier qui est en mesure de montrer les premiers signes de faiblesses. Ainsi, il faudra peut-être, un jour, procéder au remplacement de l’écran de votre Galaxy Z Flip… Et cela peut vous coûter cher…

En effet, on sait d’ores et déjà qu’en Corée, remplacer l’écran du Galaxy Z Flip nécessitera de s’acquitter d’une facture de 640 dollars environ. Aux Etats-Unis, le tarif est un peu moins douloureux, avec « seulement » 499 dollars pour le remplacement de l’écran principal et 149 dollars pour le petit écran 1,1″ en façade. Enfin, les plus maladroits, qui briseront également la façade arrière de leur Galaxy Z Flip, devront débourser 99 dollars pour procéder à son remplacement.

Une option pour profiter d’un premier changement à prix réduit

Dans son infinie bonté, Samsung va toutefois proposer une option de type « one-time screen replacement« , qui permettra de bénéficier d’un tarif réduit lors du premier remplacement de l’écran. Aux Etats-Unis, cela permettra de profiter d’un tarif de 119 dollars seulement pour échanger l’écran de son Galaxy Z Flip.

Reste à savoir maintenant quelle sera la fiabilité de ce tout nouveau Samsung Galaxy Z Flip dans les semaines et mois à venir. Evidemment, outre l’écran, c’est également la charnière centrale qui est mise à rude épreuve sur ce type de terminal… Affaire à suivre donc.