Renault teste la charge réversible des voitures électriques (avec ZOE)

Cap sur la recharge bidirectionnelle chez Renault

Le groupe Renault annonce des premières expérimentations concernant un système de charge électrique réversible. En effet, la technologie en courant alternatif a la particularité d’embarquer le chargeur réversible dans les véhicules, et ne nécessite donc qu’une simple adaptation des bornes de recharge existantes, « à un coût raisonnable » promet le constructeur.

Ces expérimentations débutent dès aujourd’hui à Utrecht (Pays Bas) dans un écosystème développé par We Drive Solar et sur l’île Porto Santo (archipel de Madère au Portugal) avec Empresa de Electricidade da Madeira, fournisseur d’énergie. Suivront les déploiements en France, en Allemagne, en Suisse, en Suède et au Danemark.

Comment ça marche ?

Côté fonctionnement, ce principe de charge bidirectionnelle, (ou « charge réversible ») module la recharge et la décharge de la batterie du véhicule électrique en fonction des besoins de l’utilisateur et de l’offre d’électricité disponible sur le réseau. La recharge s’effectue au maximum quand l’offre d’électricité est plus abondante que les besoins, notamment lors des pics de production des énergies renouvelables. Mais les véhicules sont également capables d’injecter de l’électricité dans le réseau lors des pics de consommation.

Les véhicules électriques peuvent donc servir d’unités de stockage temporaire d’énergie. Pour les clients, c’est la garantie de bénéficier d’une consommation électrique plus économique, plus verte, avec en prime, la possibilité d’être rémunérés pour le service rendu au réseau électrique.

Pour Gilles Normand, directeur VE chez Renault : « Avec cette initiative, le Groupe Renault joue pleinement son rôle de leader de la mobilité électrique pour tous et d’acteur de la transition énergétique. La charge bidirectionnelle est un pilier majeur des écosystèmes électriques intelligents développés par le Groupe Renault. » Le constructeur annonce qu’une flotte de 15 ZOE à charge bidirectionnelle sera déployée tout au long de l’année 2019 en Europe afin d’élaborer les futures offres de charge réversible du Groupe et de préparer les standards, avec l’aide de ses partenaires.

Source