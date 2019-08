Pour fêter la rentrée , Fnac offre 15% de remise sur ce portable Asus + 100€ sur les packs Office 🔥

Ce modèle très léger (1,12 kg) est parfait pour vous suivre dans vos études. L’autonomie annoncée en navigation classique est de 8 heures et son écran 13,3″ avec une résolution Full HD n’est ni trop grand ni trop petit. Il dispose d’un capteur d’empreinte digitale, pour que vous n’ayez pas à rentrer votre mot de passe à chaque lancement de Windows. Il est par ailleurs fin (13,9mm), ce qui fait la différence à force de le transporter toute la journée.

Au niveau des caractéristiques techniques, il tourne grâce à un processeur Intel® Core™ i5 de 8e génération, 4 cœurs, et il est accompagné de 8 Go de RAM, et ce modèle peut monter jusqu’à 16 Go si vous en avez besoin. Au niveau du stockage, la vitesse sera de la partie avec l’utilisation d’un SSD de 256 Go. Au niveau graphique, il utilise un IGPU Intel® HD graphics 620.

Portable, léger et performant

Le son est un point fort de l’Asus ZenBook 13 UX331FA-EG002T, avec un système signé Harmon/Kardon, une référence sur le marché. Autre point important pour le choix d’un PC : les ports à disposition. Cet ultra portable dispose de deux ports USB 3.1, un port USB-C, un port HDMI, un slot pour une micro SD et un port jack. Une webcam est bien évidemment aussi présente.

Il est livré avec la licence de Windows 10, ainsi que les touches du clavier sont rétroéclairées, ce qui est idéal pour travailler la nuit. Il se place comme un excellent choix d’ordinateur portable pour la rentrée, surtout à ce tarif réduit de 679€ au lieu de 899€. En achetant à la Fnac, vous vous assurez une garantie de 2 ans chez le constructeur.

L’offre de réduction de 120€ est limitée dans le temps, et vous pouvez commander le modèle en ligne pour le réserver en magasin, avec un retrait sous 1H, profitez-en si vous cherchez une nouvelle machine pour vous, ou votre enfant qui attaque ses études !

120€ de réduction sur Office, et 3 mois de Deezer offerts

En plus de cette belle réduction, la Fnac propose deux offres exclusives en plus de celle de Microsoft. La première est une remise immédiate de 100€ pour tout achat d’une licence Microsoft Office en même temps que l’achat de portable Asus. Elle vient se cumuler avec l’ODR Microsoft qui vous rembourse en plus 20€, pour voir les conditions, tout est expliqué sur la page produit Asus.

Cerise sur le gâteau, si vous n’avez pas d’abonnement de service de streaming musical, vous bénéficiez en achetant ce laptop Asus de trois mois offerts chez Deezer.

Profiter de l’offre