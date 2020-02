Réseau mobile 5G : le déploiement est prévu pour juillet en France !

On en sait (enfin !) plus sur l’arrivée de la 5G en France

Vous le savez, 2020 sera l’année du déploiement du nouveau réseau mobile 5G en France, et l’ARCEP vient de confirmer que les quatre grands opérateurs (à savoir Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR) sont évidemment candidats pour obtenir un bloc de fréquences sur la bande 3,4/3,8 Ghz. L’organisme attribuera les précieuses fréquences au mois de juin 2020, et le réseau 5G devrait ainsi être lancé dès le mois suivant (en juillet donc).

Selon l’ARCEP : « A son lancement, la 5G sera avant tout une 4G améliorée. » Une déclaration qui a de quoi refroidir les ardeurs, même s’il convient de préciser que cette même 5G offrira tout de même un débit environ dix fois plus élevé que notre 4G actuelle. « Une étape importante doit être franchie autour de 2022, avec la 5G dite stand alone, qui apportera des fonctions de gestion intelligente du réseau et une interactivité en temps quasi-réel » explique l’ARCEP.

Outre-mer, le réseau mobile 5G devrait être lancé à La Réunion d’ici environ un an et d’ici environ deux ans à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et dans les autres territoires. Evidemment, on rappelle que pour profiter d’un réseau mobile 5G, il faudra non seulement se situer dans une zone couverte, mais aussi (et surtout) disposer d’un smartphone compatible avec ce réseau nouvelle génération.

Un déploiement du réseau 5G qui ne va pas faire augmenter le nombre d’antennes mobiles (du moins dans un premier temps), puisque les différents opérateurs télécoms prévoient de remplacer les antennes actuelles par des antennes 5G, et non pas de créer massivement de nouveaux sites.

A ce sujet, l’ARCEP va étudier les engagements des différents opérateurs en termes de couverture, afin d’attribuer au mieux les nouvelles fréquences. Premières connexions 5G prévues dans quelques mois donc…