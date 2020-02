En 2020, on devrait compter 200 millions de smartphones 5G sur le marché

Cap vers les 200 millions de smartphones 5G !

Vous le savez, cette année 2020 marquera les grands débuts (en France) du tout nouveau réseau 5G, qui promet de faire passer notre 4G actuelle pour un ancestral réseau Edge. En 2019, dans le monde, ce sont un peu moins de 20 millions de terminaux compatibles 5G qui ont été écoulés. En 2020, l’objectif est évidemment bien plus ambitieux !

Ainsi, à la fin de l’année en cours, Strategy Analytics estime que l’on devrait compter pas moins de 200 millions de smartphones 5G en circulation. Evidemment, tous ne seront pas forcément vendus et connectés à un réseau 5G, mais ces derniers seront toutefois prêts à accueillir le réseau mobile nouvelle génération.

Une 5G freinée par… le coronavirus

Le cabinet estime que les plus gros marchés en ce qui concerne les smartphones 5G seront les Etats-Unis, la Chine, la Corée du Sud, mais aussi l’Allemagne et le Japon. Evidemment, l’épidémie de COVID-19 (coronavirus) devrait malgré tout avoir un impact sur la production des smartphones 5G cette année. Le virus dissuade également les consommateurs de se rendre dans les magasins pour acheter de nouveaux appareils 5G, notamment dans certaines régions de Chine.

Strategy Analytics prévoit un « fort rebond » au cours du second semestre 2020, si la propagation du coronavirus est réduite évidemment. En 2020, les smartphones 5G devraient représenter environ 12% des ventes mondiales de smartphones. Cette année, l’intégralité de la gamme de smartphones Xiaomi supérieurs à 250 euros sera compatible avec le nouveau réseau. Evidemment, d’autres géants du secteur ont également emboîté le pas de la 5G, et on attend impatiemment de savoir quand Apple proposera son premier iPhone 5G.

Selon certains, si les smartphones 5G existent déjà, c’est véritablement Apple qui « lancera » l’offensive 5G avec son premier iPhone compatible avec ce nouveau réseau. Reste à savoir si l’année 2020 sera l’année de l’iPhone 5G, ou s’il faudra attendre l’année prochaine…