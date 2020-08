Resident Evil : la série en « live action » arrive sur Netflix

Après The Witcher (entre autres) il y a quelques mois, le géant du streaming Netflix va bientôt s’approprier une autre licence vidéoludique pour l’adapter en série. L’heureux élu est un jeu vidéo signé Capcom, lancé pour la première fois en 1996, à savoir un certain Resident Evil !

Une série Resident Evil en « live action » chez Netflix

En effet, le groupe a confirmé la disponibilité prochain sur sa plateforme de la série en « live action » Resident Evil, avec un premier épisode intitulé « Welcome to New Raccoon City ». Du côté de chez Netflix France, on explique : « C’est bien vrai : on prépare une série Resident Evil réalisée par Bronwen Hughes (The Walking Dead) et qui prendra place à New Raccoon City ! Et ça arrive prochainement, sinon c’est pas drôle. »

When the Wesker kids move to New Raccoon City, the secrets they uncover might just be the end of everything. Resident Evil, a new live action series based on Capcom’s legendary survival horror franchise, is coming to Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD — NX (@NXOnNetflix) August 27, 2020

Côté synopsis, il s’agira de suivre les aventures des filles d’Albert Wesker, l’un des personnages emblématiques de la saga, pas moins de 26 ans après la découverte du virus-T. Au total, la série Resident Evil sera constituée de huit épisodes d’une durée d’une heure chacun. Les créateurs de la série promettent que cette dernière s’adressera à « tous les fans de la saga », y compris pour ceux qui ont pris tout récemment connaissance de la licence Capcom.

On y retrouvera « de vieux amis », mais aussi des éléments complètement inédits. Une série Resident Evil qui devrait reposer sur deux « timelines », et qui suivra les aventures de Jadie et Billie Wesker. Une première partie de la série se focalisera sur les jeunes soeurs alors âgées de 14 ans, avant de procéder à un bond de dix ans dans le futur, lorsque les deux soeurs tentent de survivre dans un monde décimé par le virus-T, qui ne compte plus que 15 millions d’habitants… et 6 milliards d’infectés.

Côté jeux vidéo, rappelons que Resident Evil sera de retour en 2021, sur nos consoles « next-gen », avec le tout nouvel opus Village.